Клопп: "Матип — один из лучших трансферов "Ливерпуля" за последние годы"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал подписание защитника Жоэля Матипа свободным агентом одним из лучших трансферов своего клуба за последние годы.

Матип производил неоднозначное впечатление на старте своей карьеры в "Ливерпуле", куда он перебрался из родного "Шальке-04" безо всякой компенсации летом 2016.



Однако во второй половине прошлого сезона, когда команда оказалась в сложной ситуации из-за травм Джо Гомеса и Деяна Ловрена, Жоэль превратился в идеального партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны.



28-летний камерунец помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов, сохранив свою отличную форму и на новую кампанию. По мнению Юргена, "Ливерпулю" очень повезло заполучить Матипа.



"Жоэль всегда был невероятным талантом. Еще будучи 18-летним парнем, он играл за "Шальке" в Бундеслиге. Это сильная лига, и он играл там. Он всегда выделялся и был опорной точкой в линии обороны".



"Да, ему немного не хватало стабильности, и порой это бывает с игроками, у которых похожие физические данные. Он не всегда выглядит сенсационно в движении, но он рос и развивался".



"В нашем мире больших трансферных сумм подписать игрока вроде Жоэля Матипа свободным агентом — это невероятно. Это, возможно, одна из наших лучших сделок за последние годы".



"Когда Жоэль играл или когда Деян играл, они показывали себя очень хорошими игроками. У нас нет проблем с этой позицией. Это не означает, что они идеальны и не будут совершать ошибок, но они не будут совершать их слишком часто. Сейчас очень хороший период для Жоэля, и ничто не мешает этому периоду продлиться", — цитирует Клоппа Evening Standard.