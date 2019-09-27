Жезус становится нетерпелив от того, что мало играет

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус признался, что становится нетерпелив по поводу дефицита игрового времен.

Жезус прибыл на "Этихад" еще в январе 2017, однако серьезным конкурентом для Серхио Агуэро так и не стал. Габриэль используется главным тренером Хосепом Гвардиолой либо для ротации, либо когда лучший бомбардир "Сити" всех времен травмирован.



По словам 22-летнего бразильца, эта ситуация начинает действовать ему на нервы, однако Жезус продолжает стараться изо всех сил, забив три гола при трех выходах в старте в этом сезоне.



"Мне надоела эта фраза "ты должен ждать своего шанса". Я здесь уже почти три года, это мой четвертый сезон, и это заставляет меня хотеть играть больше".



"Естественно, очень сложно конкурировать за место в команде с Агуэро, главной легендой этого клуба, хотя для команды это хорошо — когда он в составе, то играет хорошо, как и я".



"Я понимаю решения Пепа и уважаю Серхио, его историю здесь и то, что он делает сейчас".



"Люди говорят, что я игрок скамейки в негативном ключе, но они забывают что я на скамейке не из-за плохой игры, а потому что Агуэро великолепен. Я научился не быть терпеливым, но понимать ситуацию", — цитирует Жезуса Daily Mail.