Погба рискует пропустить матч против "Арсенала"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рискует не сыграть против "Арсенала" в понедельник вечером из-за рецидива травмы колена.

Пропустив три матча "красных дьяволов", в минувшую среду Погба вернулся в стартовый состав команды на поединок 3-го раунда Кубка Лиги против "Рочдейла".

Поль целиком провел этот кубковый матч, завершившийся победой "Юнайтед" в серии пенальти, однако снова повредил свою лодыжку и теперь рискует присоединиться в лазарете к Люку Шоу, Эрику Байи, Антони Мартиалю и Маркусу Рэшфорду.

"Ситуация такова, что Поль завершил матч, целиком сыграв 90 минут, но он получил ушиб лодыжки, которая очень распухла".

"Поэтому посмотрим, успеет ли он восстановиться к понедельнику", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Daily Mail.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2019 13:00

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