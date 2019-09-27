Погба рискует пропустить матч против "Арсенала"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рискует не сыграть против "Арсенала" в понедельник вечером из-за рецидива травмы колена.

Пропустив три матча "красных дьяволов", в минувшую среду Погба вернулся в стартовый состав команды на поединок 3-го раунда Кубка Лиги против "Рочдейла".



Поль целиком провел этот кубковый матч, завершившийся победой "Юнайтед" в серии пенальти, однако снова повредил свою лодыжку и теперь рискует присоединиться в лазарете к Люку Шоу, Эрику Байи, Антони Мартиалю и Маркусу Рэшфорду.



"Ситуация такова, что Поль завершил матч, целиком сыграв 90 минут, но он получил ушиб лодыжки, которая очень распухла".



"Поэтому посмотрим, успеет ли он восстановиться к понедельнику", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера Daily Mail.