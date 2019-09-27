"Бавария" может вернуться за Сане в январе

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб может вернуться за вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане уже в январе.

Минувшим летом чемпионы Бундеслиги развернули масштабную кампанию, пытаясь переманить Сане. Даже главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был вынужден признать, что "Баварии" удалось вскружить голову Лерою.



Однако в начале августа Сане угодил в лазарет на шесть-семь месяцев, повредив связки колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". Тогда "Бавария" не завершила интерес к своему соотечественнику, а лишь на время заморозила.



"Мы были очень в нем заинтересованы. Мы вели переговоры с ним, но затем случился этот несчастный случай, он получил ужасную травму... Мы не могли продолжать, закрыв на это глаза".



"Таким образом, теперь нам нужно подождать и посмотреть, как будет идти его восстановление. Думаю, в январе или феврале новое руководство сядет и решит, как нам поступить", — цитирует Хенесса ESPN.