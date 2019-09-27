"Бавария" может вернуться за Сане в январе
Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб может вернуться за вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане уже в январе.
Минувшим летом чемпионы Бундеслиги развернули масштабную кампанию, пытаясь переманить Сане. Даже главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был вынужден признать, что "Баварии" удалось вскружить голову Лерою.
Однако в начале августа Сане угодил в лазарет на шесть-семь месяцев, повредив связки колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". Тогда "Бавария" не завершила интерес к своему соотечественнику, а лишь на время заморозила.
"Мы были очень в нем заинтересованы. Мы вели переговоры с ним, но затем случился этот несчастный случай, он получил ужасную травму... Мы не могли продолжать, закрыв на это глаза".
"Таким образом, теперь нам нужно подождать и посмотреть, как будет идти его восстановление. Думаю, в январе или феврале новое руководство сядет и решит, как нам поступить", — цитирует Хенесса ESPN.
27.09.2019 12:00
Просмотров: 135
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: