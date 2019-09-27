Рангник: "Прогресс игроков "Ливерпуля" — заслуга Клоппа"

Немецкий тренер Ральф Рангник считает, что его соотечественнику Юргену Клоппу удалось сделать из средних игроков "Ливерпуля" настоящих звезд.

На текущей неделе ФИФА признала Клоппа лучшим тренером по итогам 2019 года. Рангник считает, что Юрген абсолютно заслужил эту награду — и не только за свою победу в Лиге Чемпионов.



"Если вы посмотрите на Джордана Хендерсона или Джеймса Милнера до прихода Клоппа, то они были совершенно посредственными игроками. То, какими игроками они стали теперь, целиком является заслугой их тренера".



"Три или четыре года назад Садио Мане, Мохамд Салах и Роберто Фирмино были лишь типичными нападающими, которые идут в прессинг. Они просто хотели получить мяч и играть с ним. То, как они выросли вместе в "Ливерпуле", — это все благодаря Юргену Клоппу", — сообщил Рангник Frankfurter Allgemein.