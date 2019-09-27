Де Хеа: "Будем сражаться за Сульшера до смерти"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выразил поддержку Оле Гуннару Сульшеру, заявив, что команда будет сражаться "до смерти" за своего главного тренера.
Ярко проявив себя в первые месяцы работы на "Олд Траффорд", в марте Сульшер заключил постоянный контракт с "Юнайтед", и с тех пор результаты команды оставляют желать сильно лучшего.
Тот спад, что начался у "красных дьяволов" в концовке прошлого сезона, продолжается и в начале нового, однако Де Хеа, недавно заключивший новый контракт, уверен, что Сульшер ведет "Юнайтед" правильным путем.
"Он (Сульшер) является частью семьи, он провел здесь много лет в качестве игрока, он хорошо знает клуб, а важнее всего то, что вся команда позади него. Мы будем сражаться за него до смерти".
"Это ключ ко всему. Он хороший тренер, и мы будем с ним до конца", — приводит слова Де Хеа Goal.
27.09.2019 10:00
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