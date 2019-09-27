Почеттино не считает этот сезон своим самым сложным в "Тоттенхэме"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался признать этот сезон самым сложным за время своей работы в клубе из Северного Лондона.
После шести первых туров нового сезона Премьер-Лиги "шпоры" уже отстают от вершины таблицы на 10 очков. Вдобавок подопечные Почеттино стартовали в Лиге Чемпионов с упущенной победы против "Олимпиакоса", а из Кубка Лиги вылетели от команды четвертого дивизиона.
В результате Почеттино едва ли не впервые с момента своего прихода в 2014 году подвергается критике со стороны болельщиков своего клуба, однако 47-летний аргентинец по-прежнему уверен, что его первый сезон был сложнее.
"Нет, я не считаю этот сезон своим самым сложным за время работы в клубе. Самым сложным был первый сезон".
"В предыдущие сезоны тоже бывали тяжелые периоды, но я так расслаблен. В такие "сложные" моменты мне удается расслабиться больше, чем обычно".
"С одним другим результатом все выглядело бы иначе. Мы заслуживали победу против "Лестера". Три очка — и мы были бы третьими в таблице".
"Тогда мы бы говорили о великолепном сезоне, великолепной игре, классных игроках, удивительном тренером штабе, а также о том, что мы выигрываем матчи и находимся в топ-4. Один матч все бы изменил".
"Грань настолько тонка, что ты можешь быть с одной стороны или другой. Иногда в футболе тебе не везет, как ты того заслуживаешь", — цитирует Почеттино Sky Sports.
27.09.2019 09:00
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Вообщем то Поч прав. Пара хороших матчей и тональность изменится. Снава все начнут носить Маурисио на руках, а игроки заговорят о борьбе за трофеи.
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Пакету уже наплевать на шпор. Мысленно в другом клубе, как и их лидеры
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