Погба попытается уйти из "Юнайтед" в январе

Поль Погба Полузащитник Поль Погба предпримет новую попытку покинуть "Манчестер Юнайтед" уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.

Минувшим летом Погба лично и через своего агента Мино Райолу дал ясно понять, что хочет уйти из "Юнайтед", однако главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру удалось убедить Поля задержаться на "Олд Траффорд".

С тех пор отношения Сульшера и Погба значительно испортились, утверждает The Sun. Еще в августе Поль был разжалован из числа пенальтистов "Юнайтед" после своего промаха с 11-метровой отметки в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

А в минувшую среду, когда "дьяволы" встречались с "Рочдейлом" в Кубке Лиги, Сульшер не только не допустил Погба к серии пенальти, но и не доверил Полю капитанскую повязку.

В сложившейся ситуации Погба исключает продление своего контракта, истекающего в июне 2021. Еще до матча с "Рочдейлом" 26-летний француз решил, что попытается покинуть "Юнайтед" с возобновлением трансферного окна.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2019 08:00

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  1. tigerpool 27.09.2019 08:04 # tigerpool
    Отпустите этого беднягу. Он же все равно не будет приносить пользу.

    (ответить)

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