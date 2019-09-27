Погба попытается уйти из "Юнайтед" в январе

Полузащитник Поль Погба предпримет новую попытку покинуть "Манчестер Юнайтед" уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.

Минувшим летом Погба лично и через своего агента Мино Райолу дал ясно понять, что хочет уйти из "Юнайтед", однако главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру удалось убедить Поля задержаться на "Олд Траффорд".



С тех пор отношения Сульшера и Погба значительно испортились, утверждает The Sun. Еще в августе Поль был разжалован из числа пенальтистов "Юнайтед" после своего промаха с 11-метровой отметки в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



А в минувшую среду, когда "дьяволы" встречались с "Рочдейлом" в Кубке Лиги, Сульшер не только не допустил Погба к серии пенальти, но и не доверил Полю капитанскую повязку.



В сложившейся ситуации Погба исключает продление своего контракта, истекающего в июне 2021. Еще до матча с "Рочдейлом" 26-летний француз решил, что попытается покинуть "Юнайтед" с возобновлением трансферного окна.