Питер Кеньон пытается купить "Ньюкасл"

Затухшая история с продажей "Ньюкасла" получила новый импульс — теперь приобрести клуб с "Сент-Джеймс Парк" пытается консорциум инвесторов во главе с бывшим исполнительным директором "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Питером Кеньоном.

Напомним, в конце прошлого сезона ходили разговоры, что приобрести "Ньюкасл" у Майка Эшли собирается шейх Халид, который приходится кузеном владельцу "Манчестер Сити" шейху Мансуру.



Та история ничем не увенчалась, однако Эшли сохраняет настрой избавиться от актива, к которому он потерял всякий интерес и в который больше не хочет вкладывать денег.



Сейчас у Майка появилась новая возможность продать "сорок", утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.



Заручившись поддержкой инвестиционной компании GACP Sports из Флориды, которой принадлежит "Бордо", Кеньон предложил Эшли заплатить 125 миллионов фунтов сразу за передачу контроля над клубом.



При этом 125 млн. фунтов — это только первый транш. В течение трех лет Эшли сможет получить за "Ньюкасл" 300 млн. фунтов, если примет предложение Кеньона.



Кеньон и GACP Sports подготовили специальную брошюру из 46 страниц. В этом материале, на подготовку которого ушли месяцы, говорится о видении Питера и его соратников насчет развития "Ньюкасла", из которого они собираются сделать клуб топ-10 Премьер-Лиги.