Почеттино может достаться "Юнайтед" за 32 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" придется расстаться с рекордной для мирового футбола суммой в 32 миллиона фунтов в качестве компенсации за тренера, чтобы переманить Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

На старте этого сезона под наставником "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером продолжает раскачиваться кресло — тот спад, что начался еще в прошлой кампании, не преодолен, а команда по-прежнему демонстрирует удручающий футбол.



"Юнайтед" уже отстал от вершины Премьер-Лиги на 10 очков, а посреди недели едва не опозорился против "Рочдейла" из третьего дивизиона, только в серии пенальти вырвав путевку в 4-й раунд Кубка Лиги.



Эта ситуация заставляет боссов клуба с "Олд Траффорд" задумываться о расставании с Сульшером, и кандидатом номер один на замену норвежцу является Почеттино, чей уход из "Тоттенхэма" вероятен как никогда.



Как утверждает The Sun, в прошлом "Юнайтед" уже дважды подумывал о приглашении Почеттино. Впервые это случилось в 2016 году, когда Манчестер покидал Луи Ван Галь, а затем — в декабре 2018, когда с "дьяволы" прощались с Жозе Моуриньо.



Оба раза Почеттино сохранял преданность "шпорам", однако после финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" 1 июля Маурисио не похож на себя — аргентинский специалист выглядит несчастным и упустил контроль над ведущими игроками, которые вовсю засматриваются на другие клубы.



Уже сейчас Почеттино называется третьим фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, но вместо того, чтобы отправлять Маурисио в отставку со внушительной компенсацией, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви может продать своего тренера в "Юнайтед".



Остаточная стоимость контракта Почеттино до 2023 года составляет 32 млн. фунтов, и именно за такую сумму, утверждает источник, Леви будет готов отпустить Маурисио в "Юнайтед".



С одной стороны, это колоссальная сумма, и прежде никто в мире столько не платил за приглашение тренера. С другой, это на 14 млн. фунтов меньше стоимости полузащитника Фреда, который является одним из символов провальной трансферной политики "дьяволов" последних лет.