Солари открыт к предложениям из Премьер-Лиги

Бывший главный тренер "Реала" Сантьяго Солари заявил, что открыт к предложениям от клубов Премьер-Лиги.

Будучи игроком, Солари посвятил пят лет "Реалу". И именно в Мадриде Сантьяго начал свою тренерскую карьеру, сперва поработав в академии, затем со второй командой, а в октябре 2018 возглавив первую.



У штурвала "Реала" Солари продержался лишь до марта. Несмотря на этот не самый удачный опыт 42-летний аргентинец не потерял интерес к тренерской работе и теперь обратил свои взоры на Премьер-Лигу.



"Я бы хотел тренировать в Европе, в серьезном проекте в одной из больших лиг".



"Я наблюдал за Премьер-Лигой в прошлом году и тем, как сильно она выросла. То была великолепная кампания для английских команд. Здесь смешано так много различных культур — у вас есть испанские тренеры, немецкие тренеры, английские тренеры. Здесь есть тренеры со всего мира, которые и дают этот рост".



"Мне нравится тот тип футбола, когд команда берет инициативу в свои руки, атакует, действует агрессивно и в высоком темпе, но для этого необходимо высоко обороняться, быстро переходить из одной фазы игры в другую и, конечно, обладать талантами".



"В Премьер-Лиге есть удивительная статистика, которая показывает, как сильно здесь меняется игра. 15 лет назад было только три матча, в которых одна команда владела мячом 70 процентов времени. Три года назад количество таких матчей увеличилось до 30. Два года назад их стало 60, а в прошлом году — 67", — сообщил Солари BBC.