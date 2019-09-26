Почеттино считает критику фанатов "Тоттенхэма" справедливой

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его фанаты правы, критикуя игру "шпор" на старте нового сезона.

В семи первых матчах сезона 2019/20 "шпоры" одержали только одну победу, а в минувший вторник вылетели из Кубка Лиги, проиграв "Колчестеру" из четвертого дивизиона.



Болельщики "Тоттенхэма" уже вовсю высказывают свое недовольство, однако Почеттино не собирается искать оправданий и считает критику справедливой.



"На протяжении моих пяти лет здесь "Тоттенхэм" только хвалили. Люди говорили, насколько мы хороши, как по-разному мы умеем работать, насколько славный у команды тренер, насколько славный у нас клуб".



"Поэтому теперь, раз уж нас критикуют, мы должны принять это. Если мы не добиваемся результатов, которых ожидают люди, мы должны принять критику".



"Порой благодаря критике ты можешь понять, что тебе нужно очнуться, развиваться, найти другие способы становиться лучше".



"Я совершенно расслаблен, потому что твоя жизнь не может быть всегда счастливой. На твоем пути бывают взлеты и падения. А в футболе — еще больше, чем в жизни".



"Фанаты всегда правы, когда критикуют. Фанаты — единственные люди, критику которых ты должен принять и не жаловаться. Они всегда правы, когда выражают свои чувства и эмоции".



"Фанаты эмоциональны, они хотят побеждать, они любят клуб, они любят игроков, а иногда — тренерский штаб и главного тренера. Иногда. И ты, конечно, не имеешь права возражать фанатам".



"Они поддерживают жизнь в игре, и это так красиво. Мы здесь благодаря фанатам. Они всегда имеют право высказывать свое мнение", — цитирует Почеттино Sky Sports.