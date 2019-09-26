Сульшер объяснил, почему сделал капитаном Туанзебе, а не Погба
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему в матче Кубка Лиги против "Рочдейла" он доверил капитанскую повязку не Полю Погба, а Акселю Туанзебе.
Накануне вечером 21-летний Туанзебе вывел своих партнеров по команде на поле "Олд Траффорд", чтобы только в серии пенальти сломить сопротивление представителя третьего дивизиона.
Решение Сульшера доверить повязку Туанзебе, для которого этот матч стал только вторым в нынешнем сезоне, а не чемпиону Мира в составе сборной Франции Погба удивило многих, однако Оле Гуннар так поступил, чтобы помочь становлению молодого защитника как лидера.
"Аксель обладает потенциалом, чтобы в будущем стать капитаном. Он уже является лидером — почему бы не доверить повязку молодым игрокам?"
"Мы понимаем, что без проблем могли бы отдать повязку Серхио Ромеро, могли отдать ее Полю, и они уже были капитанами прежде".
"Но сегодня капитаном был Аксель, и как он справился? Он был в полном порядке и получил от этого удовольствие. Это просто способ сказать, что мы доверяем ему", — сообщил Сульшер talkSPORT.
26.09.2019 21:00
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