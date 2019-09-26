Интервью Венгера о "Юнайтед" оказалось фейковым

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер вовсе не делал намеков на то, что хочет возглавить "Манчестер Юнайтед".

В четверг английская пресса растиражировала интервью Венгера beIN Sports, и в этом интервью Арсен дал ясно понять, что не отказался бы занять место Оле Гуннара Сульшера.



Это интервью наделало столько шуму, что beIN Sports пришлось выступить с опровержением и назвать цитаты 69-летнего француза фейковыми.



"Арсен не был гостем beIN SPORTS в последние недели, так что эти цитаты не имеют к нам отношения. Мы разговаривали с ним в начале месяца, и опубликованные комментарии — не из этого интервью", — сообщил официальный представитель телеканала.



Позже beIN Sports распространил видео, в котором Венгер действительно высказывается насчет "Юнайтед".



"Когда смотришь на "Манчестер Юнайтед", то видишь потенциал, но они не обнаружили, как им функционировать как коллективу. Возможно, эти игроки недостаточно зрелые, чтобы представлять команду вроде "Юнайтед".



"Да, что-то намечается, но они не готовы. Когда смотришь за ними, то не видишь кандидатов, чтобы сражаться за чемпионство. Смогут ли они повторить успехи Гиггза, Скоулза и Бекхэма? Лично я не уверен насчет этого", — сообщил Арсен в действительности.