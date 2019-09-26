Джеррард удивлен и польщен словам Клоппа насчет преемника

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что удивлен и польщен словами Юргена Клоппа, который назвал его своим наиболее желанным преемником в "Ливерпуле".

По словам Клоппа, в понедельник признанного Тренером Года по версии ФИФА, Джеррард лучше всего подходит для того, чтобы продолжить его дело.



Такое откровение стало сюрпризом для Стивена, однако Джеррард не ожидает, что Клопп покинет "Ливерпуль" в обозримом будущем.



"Я удивлен и в то же время польщен его словами. Но если вы прочтете его цитаты очень внимательно, как это сделал я, то увидите, что он сказал "если меня уволят завтра". Только тогда Стивен Джеррард, по его мнению, должен стать главным тренером "Ливерпуля".



"Юргена Клоппа не уволят завтра. И я не хочу, чтобы его уволили завтра. Он великолепно справляется со своей работой".



"Я фанат "Ливерпуля", и я уверен, любой другой фанат "Ливерпуля" на планете разделяет мою точку зрения. Мы хотим, чтобы он провел здесь много, много лет и обеспечил бы нашему клубу максимальный успех".



"Но, да, это были очень лестные слова", — цитирует Джеррарда The Independent.