"Юнайтед" может купить Муссу Дембеле в январе

Мусса Дембеле из "Лиона" является еще одной целью для "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции нападающего в зимнее трансферное окно.

Начало этого сезона показало, что решение главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера избавиться от Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса без замены было опрометчивым.



Команда Сульшера имеет колоссальные проблемы с завершением атак, а Маркус Рэшфорд, на которого делал большую ставку Оле Гуннар, пока забил лишь один гол с игры в этом сезоне и прямо сейчас находится в лазарете с травмой паха.



Ранее на текущей неделе пресса сообщала, что "Юнайтед" может возобновить интерес к 33-летнему Марио Манджукичу из "Ювентуса", однако у Сульшера есть и другие варианты.



Как сообщает Daily Mail, еще одной целью для "дьяволов" в январе может стать Дембеле. Скауты "Юнайтед" просматривали Муссу в трех последних матчах "Лиона" — против "Зенита", ПСЖ и "Бреста".



Представители "Юнайтед" могли убедиться, что 23-летний француз находится в отличной форме, забив шесть мячей в шести матчах Лиги 1 — все удары Дембеле в створ оказались голами.



Стоит отметить, что "дьяволы" имеют давний интерес к Муссе — еще со времен, когда тот был юниором в ПСЖ. "Юнайтед" со стороны наблюдал за успехами Дембеле в "Фулхэме" и "Селтике" и к январю, возможно, созреет, чтобы сделать предложение о покупке.