Джо Гомес расстроен, что мало играет

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес признался, что ему сложно мириться с пребыванием на скамейке запасных.

На старте нового сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочитает использовать Жоэля Матипа в качестве основного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны, тогда как позицию правого защитника прочно удерживает Трент Александер-Арнольд.



Накануне вечером против "МК Донс" в рамках Кубка Лиги Гомес получил редкую возможность получить игровые минуты. 22-летний англичанин хотел бы чаще выходить на поле, но все равно пытается не падать духом.



"Да, определенно, мне сложно с этим мириться. Как вы знаете, я почти не играю, а каждый футболист хочет играть".



"В то же время я понимаю, что мы являемся европейскими чемпионами, и в данную минуту парни выступают очень хорошо, поэтому я лишь могу не унывать, продолжать упорно работать на тренировках и продолжать ждать правильного момента".



"Я продолжу трудиться до тех пор, пока не получу своего шанса. Ты не можешь сидеть и горевать. Ты должен сохранять позитивный настрой и быть готовым восстановить справедливость, когда придет время".



"Тебе нужен хороший настрой, иначе ты сделаешь себе только хуже", — цитирует Гомеса Evening Standard.