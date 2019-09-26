Диуф считает, что "Ливерпуль" упустил свой лучший шанс выиграть Премьер-Лигу

Экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что в прошлом сезоне команда Юргена Клоппа упустила свой лучший шанс выиграть Премьер-Лигу.

В сезоне Премьер-Лиги 2018/19 "Ливерпуль" потерпел только одно поражение и обновил клубный рекорд по количеству очков, но все равно финишировал вторым, отстав на один балл от "Манчестер Сити".



Диуф, известный своими критическими высказываниями в адрес мерсисайдского клуба, не верит, что "красные" смогут воспроизвести столь высокий уровень и снова побороться с "Сити".



"Я не представляю себе, что он смогут выступать столь же хорошо, как в прошлом сезоне. Они имели свой шанс выиграть титул, он был у них в руках, а затем они упустили его".



"Около Рождества они имели семь очков преимущества — у меня не укладывается в голове, как они позволили "Манчестер Сити" обойти себя к финишу. Как говорят в Англии, они спасовали в последний момент".



"Ты не можешь говорить, что не выиграл лигу, если потерпел только одно поражение за весь сезон. Поэтому мне сложно представить, что они проведут похожий сезон и при этом станут чемпионами".



"Манчестер Сити" снова будет командой, которую остальные будут догонять", — сообщил Диуф FourFoutTwo.