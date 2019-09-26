Игроки "Арсенала" проголосовали за новых капитанов

Роб Холдинг Защитник "Арсенала" Роб Холдинг рассказал, что игроки его команды провели закрытое голосование по выбору новых капитанов, но до сих пор не знают результатов.

Когда летом 2018 Унаи Эмери возглавил "канониров", то определил группу из пяти игроков, чтобы носить капитанскую повязку. Помимо Лорана Косьелни, сюда вошли Аарон Рэмси, Гранит Джака, Месут Озил и Петр Чех.

С тех пор Чех, Косьелни, и Рэмси покинули "Эмирейтс", а Эмери пока не определился с их заменой. Унаи даже устроил голосование между игроками, но подводить его итоги не спешит.

"Ему (Эмери) нравится идея с группой из пяти капитанов. На прошлой неделе мы устроили голосование, так что посмотрим, кого он назовет в качестве капитанов".

"Мы просто писали имена на бумажках, которые затем отдавали тренеру. Он посчитает голоса и — естественно, с учетом своего мнения — подведет итоги. Если я стану капитаном, я буду более чем счастлив. Это было бы честью для меня".

"Я нее голосовал за себя. Я не знаю, разрешено ли это было правилами, но я не голосовал за себя. Не могу сказать, за кого я голосовал", — цитирует Холдинга Evening Standard.


Метки Арсенал, капитаны, Холдинг

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1322

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  1. tot35 26.09.2019 16:06 # tot35
    Холдинг достоин!

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  2. sheef 26.09.2019 15:39 # sheef
    с учетом истории с капитанами то лучше пусть джака будет, может пойдет на повышение в реал

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  3. element-ekb 26.09.2019 15:23 # element-ekb
    Только Ауба

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  4. tigerpool 26.09.2019 15:18 # tigerpool
    Аубамеянга сделайте и будем вам счастье. Че гадать то

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  5. toledo 26.09.2019 15:06 # toledo
    ахаха, е6аный стыд

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