Игроки "Арсенала" проголосовали за новых капитанов

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг рассказал, что игроки его команды провели закрытое голосование по выбору новых капитанов, но до сих пор не знают результатов.

Когда летом 2018 Унаи Эмери возглавил "канониров", то определил группу из пяти игроков, чтобы носить капитанскую повязку. Помимо Лорана Косьелни, сюда вошли Аарон Рэмси, Гранит Джака, Месут Озил и Петр Чех.



С тех пор Чех, Косьелни, и Рэмси покинули "Эмирейтс", а Эмери пока не определился с их заменой. Унаи даже устроил голосование между игроками, но подводить его итоги не спешит.



"Ему (Эмери) нравится идея с группой из пяти капитанов. На прошлой неделе мы устроили голосование, так что посмотрим, кого он назовет в качестве капитанов".



"Мы просто писали имена на бумажках, которые затем отдавали тренеру. Он посчитает голоса и — естественно, с учетом своего мнения — подведет итоги. Если я стану капитаном, я буду более чем счастлив. Это было бы честью для меня".



"Я нее голосовал за себя. Я не знаю, разрешено ли это было правилами, но я не голосовал за себя. Не могу сказать, за кого я голосовал", — цитирует Холдинга Evening Standard.