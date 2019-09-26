Марку Силва — фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Марку Силва Марку Силва из "Эвертона" является фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Позади только шесть туров, а первая отставка в сезоне Премьер-Лиги 2019/20 уже случилась. На столь радикальный шаг решился занимающий последнее место "Уотфорд", отказавшись от услуг Хави Грасии.

Не сильно далеко от "шершней" ушел и "Эвертон" — только 14-я позиция. "Ириски" сильно огорчили своих болельщиков поражениями против "Борнмута", "Астон Виллы" и "Шеффилд Юнайтед".

Силва оказался под громадным давлением после столь невыразительного начала сезона, и сейчас, утверждает Daily Mail, различные букмекеры оценивают вероятность ухода Марку со своего поста выше, чем какого-либо другого тренера в Премьер-Лиге.

Вторым фаворитом на следующее увольнение в Премьер-Лиге является Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед", а на третье место поднялся Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".


Метки Силва, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 14:00

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  1. chr1s8rown 26.09.2019 14:04 # chr1s8rown
    в апл 2неприкасаемые тренеры
    клопп топ и лысая аферистка

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  2. tigerpool 26.09.2019 14:01 # tigerpool
    физрук!

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