Марку Силва — фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге
Марку Силва из "Эвертона" является фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.
Позади только шесть туров, а первая отставка в сезоне Премьер-Лиги 2019/20 уже случилась. На столь радикальный шаг решился занимающий последнее место "Уотфорд", отказавшись от услуг Хави Грасии.
Не сильно далеко от "шершней" ушел и "Эвертон" — только 14-я позиция. "Ириски" сильно огорчили своих болельщиков поражениями против "Борнмута", "Астон Виллы" и "Шеффилд Юнайтед".
Силва оказался под громадным давлением после столь невыразительного начала сезона, и сейчас, утверждает Daily Mail, различные букмекеры оценивают вероятность ухода Марку со своего поста выше, чем какого-либо другого тренера в Премьер-Лиге.
Вторым фаворитом на следующее увольнение в Премьер-Лиге является Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед", а на третье место поднялся Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".
26.09.2019 14:00
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в апл 2неприкасаемые тренеры
клопп топ и лысая аферистка
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физрук!
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