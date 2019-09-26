Венгер: "Юнайтед" — работа мечты для любого тренера"
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что хотел бы тренировать "Манчестер Юнайтед".
Согласно свежим слухам в прессе, уже в ближайшее время Венгер может стать техническим директором ФИФА.
Однако в своем свежем интервью 69-летний француз дал понять, что еще не попрощался с мыслями о возобновлении тренерской работы. Арсен не отказался бы занять место Оле Гуннара Сульшера во главе "Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" — это работа мечты для любого тренера. По крайней мере, для тренера с храбростью и уверенностью. Да, они нуждаются в новых игроках — на мой взгляд, в четырех. С помощью этих игроков можно было бы строить команду, претендующую на награды".
"Они не так далеки, как думают люди. У этой команды нет шаблона игры, нет шаблона прессинга. У них есть команда, но ее нужно тренировать и развивать. Как я уже сказал, еще четыре игрока, и они могут стать претендентом на победу — везде".
"Как я уже сказал, "Манчестер Юнайтед" — это работа мечты. Для любого тренера. У меня есть уверенность, есть храбрость... И вы правы, у меня есть идеи", — сообщил Венгер beIN Sports.
26.09.2019 13:00
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Последние комментарии:
При нем МЮ точно за играет)))
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Арсенка жжжот))
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Он как бабушка, которая старается быть привлекательной. Красится, наряжается. Но в её сторону уже никто давно не смотрит.
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маразматик. а ведь уважал
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Спустя 10 лет.
Венгер: "Я почти подписал контракт с юнайтед"
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Признался что он тень вротафа. Конченый педофил блятт
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Еще одно доказательство, что Венгер заснул 20 лет назад.
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Как фанат Арсенала хотел бы увидеть Веню с бюджетом Му. Да и подбор игроков там хороший- Рэш, Марсиаль, Джеймс, Де Хей и т.д. только вопрос позовут ли
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