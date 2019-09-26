Венгер: "Юнайтед" — работа мечты для любого тренера"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что хотел бы тренировать "Манчестер Юнайтед".

Согласно свежим слухам в прессе, уже в ближайшее время Венгер может стать техническим директором ФИФА.



Однако в своем свежем интервью 69-летний француз дал понять, что еще не попрощался с мыслями о возобновлении тренерской работы. Арсен не отказался бы занять место Оле Гуннара Сульшера во главе "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" — это работа мечты для любого тренера. По крайней мере, для тренера с храбростью и уверенностью. Да, они нуждаются в новых игроках — на мой взгляд, в четырех. С помощью этих игроков можно было бы строить команду, претендующую на награды".



"Они не так далеки, как думают люди. У этой команды нет шаблона игры, нет шаблона прессинга. У них есть команда, но ее нужно тренировать и развивать. Как я уже сказал, еще четыре игрока, и они могут стать претендентом на победу — везде".



"Как я уже сказал, "Манчестер Юнайтед" — это работа мечты. Для любого тренера. У меня есть уверенность, есть храбрость... И вы правы, у меня есть идеи", — сообщил Венгер beIN Sports.