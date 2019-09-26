Венгер: "Юнайтед" — работа мечты для любого тренера"

Арсен Венгер Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что хотел бы тренировать "Манчестер Юнайтед".

Согласно свежим слухам в прессе, уже в ближайшее время Венгер может стать техническим директором ФИФА.

Однако в своем свежем интервью 69-летний француз дал понять, что еще не попрощался с мыслями о возобновлении тренерской работы. Арсен не отказался бы занять место Оле Гуннара Сульшера во главе "Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" — это работа мечты для любого тренера. По крайней мере, для тренера с храбростью и уверенностью. Да, они нуждаются в новых игроках — на мой взгляд, в четырех. С помощью этих игроков можно было бы строить команду, претендующую на награды".

"Они не так далеки, как думают люди. У этой команды нет шаблона игры, нет шаблона прессинга. У них есть команда, но ее нужно тренировать и развивать. Как я уже сказал, еще четыре игрока, и они могут стать претендентом на победу — везде".

"Как я уже сказал, "Манчестер Юнайтед" — это работа мечты. Для любого тренера. У меня есть уверенность, есть храбрость... И вы правы, у меня есть идеи", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1640

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  1. arhangel777 26.09.2019 14:21 # arhangel777
    При нем МЮ точно за играет)))

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  2. radik86radik 26.09.2019 14:18 # radik86radik
    Арсенка жжжот))

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  3. shinigami 26.09.2019 14:00 # shinigami
    Он как бабушка, которая старается быть привлекательной. Красится, наряжается. Но в её сторону уже никто давно не смотрит.

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  4. chr1s8rown 26.09.2019 13:50 # chr1s8rown
    маразматик. а ведь уважал

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  5. gerrard08 26.09.2019 13:49 # gerrard08
    Спустя 10 лет.
    Венгер: "Я почти подписал контракт с юнайтед"

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  6. moneymaker 26.09.2019 13:44 # moneymaker
    Признался что он тень вротафа. Конченый педофил блятт

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  7. pavlix76 26.09.2019 13:18 # pavlix76
    Еще одно доказательство, что Венгер заснул 20 лет назад.

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  8. babsez 26.09.2019 13:12 # babsez
    Как фанат Арсенала хотел бы увидеть Веню с бюджетом Му. Да и подбор игроков там хороший- Рэш, Марсиаль, Джеймс, Де Хей и т.д. только вопрос позовут ли

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