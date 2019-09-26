Клопп предупредил, что Кейта потребуется время, чтобы набрать форму
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что полузащитнику Наби Кейта потребуется время, чтобы набрать оптимальную форму.
До вчерашнего вечера на счету Кейта был только один сыгранный матч в этом сезоне — поединок за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в начале августа.
Залечив мышечную травму, Наби провел 63 минуты победного для "красных" матча Кубка Лиги против "МК Донс" (0:2), однако Клопп призывает запастись терпением в отношении Наби.
"Конечно, моментами он смотрелся хорошо, моментами он смотрелся очень хорошо, но ему заново нужно адаптироваться к игре на этой позиции".
"Вы уже видели это на примере Окса (Окслейд-Чемберлена), который тоже долго отсутствовал, однако Наби невероятный игрок, и он будет важен для нас".
"Надеюсь, нам не придется с этим спешить, но мы сможем использовать его по возможности. Сезон длинный, и он нам еще пригодится", — цитирует Клоппа Goal.
26.09.2019 12:00
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