Лэмпард не допустит недооценки "Юнайтед"

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что не допустит недооценки соперника в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Накануне вечером подопечные Лэмпарда катком проехались по "Гримсби" — 7:1. В то же время "Юнайтед", с которым "синих" столкнул жребий в следующем раунде кубкового соревнования, только в серии пенальти одолел "Рочдейл".

Таким образом, "красные дьяволы" продолжают находиться в неважной форме, а их единственной победой в Премьер-Лиге остается разгром "Челси" в первом туре со счетом 4:0. Как раз тот результат и поможет Лэмпарду настроиться на битву с "Юнайтед".

"Я только что посмотрел их серию пенальти. Это тяжелый жребий, сошлись две большие команды, но я рад, что мы играем дома. Так что посмотрим".

"Думаю, в футболе может многое произойти за короткое время. Следующий раунд будет сыгран не завтра. Мы должны уважать тот факт, что они обладают хорошими игроками".

"Они победили нас 4:0, и я определенно не собираюсь стоять здесь и принижать "Юнайтед". Это будет тяжелый матч".

"Мы сделали так, что наша победа выглядит довольно легкой, но такие матчи могут быть тяжелыми. Я не видел матч "Юнайтед", но нужно отдать должное "Рочдейлу", который сражался до самого конца. Уверен, сюда "Юнайтед" привезет сильную команду", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1027

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 26.09.2019 12:11 # manutd-20champ
    было бы кого недооценивать.

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  2. elprimer 26.09.2019 12:00 # elprimer
    Удачи глиномесам с КАЛом.

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  3. ganinilyha 26.09.2019 11:47 # ganinilyha
    Главное чтобы Сульшера не уволили

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  4. steveg8 26.09.2019 11:41 # steveg8
    Лол, даже сутулая собака в своем нынешнем положении пускает желтую на манкостан.

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  5. tursa 26.09.2019 11:28 # tursa
    битва немощей намечается, хотя челсе по-лучше смотрится несмотря на высер 4-0

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  6. januzaj00 26.09.2019 11:03 # januzaj00
    Недооценка? 4:0? Штоооо

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