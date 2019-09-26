Лэмпард не допустит недооценки "Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что не допустит недооценки соперника в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Накануне вечером подопечные Лэмпарда катком проехались по "Гримсби" — 7:1. В то же время "Юнайтед", с которым "синих" столкнул жребий в следующем раунде кубкового соревнования, только в серии пенальти одолел "Рочдейл".



Таким образом, "красные дьяволы" продолжают находиться в неважной форме, а их единственной победой в Премьер-Лиге остается разгром "Челси" в первом туре со счетом 4:0. Как раз тот результат и поможет Лэмпарду настроиться на битву с "Юнайтед".



"Я только что посмотрел их серию пенальти. Это тяжелый жребий, сошлись две большие команды, но я рад, что мы играем дома. Так что посмотрим".



"Думаю, в футболе может многое произойти за короткое время. Следующий раунд будет сыгран не завтра. Мы должны уважать тот факт, что они обладают хорошими игроками".



"Они победили нас 4:0, и я определенно не собираюсь стоять здесь и принижать "Юнайтед". Это будет тяжелый матч".



"Мы сделали так, что наша победа выглядит довольно легкой, но такие матчи могут быть тяжелыми. Я не видел матч "Юнайтед", но нужно отдать должное "Рочдейлу", который сражался до самого конца. Уверен, сюда "Юнайтед" привезет сильную команду", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.