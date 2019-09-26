"Тоттенхэм" оценил Кейна в 250 миллионов фунтов

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви установил цену в 250 миллионов фунтов за нападающего Харри Кейна.

После шести первых туров нового сезона Премьер-Лиги "шпоры" отстают от вершины таблицы на 10 очков, а на текущей неделе с позором вылетели из Кубка Лиги, уступив в серии пенальти "Колчестеру" из четвертого дивизиона.



Эта ситуация является намеком на то, что "Тоттенхэм" ждет очередной бестрофейный сезон. Прямо сейчас только Кубок Англии видится единственной реалистичной возможностью для "шпор" выиграть хоть что-нибудь.



Отсутствие трофеев может натолкнуть 26-летнего капитана сборной Англии на мысли об уходе из клуба по окончании сезона. За свою карьеру Кейн до сих пор не выиграл ни одной командой награды и вынужден довольствоваться индивидуальными призами.



Однако The Telegraph утверждает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов сражаться за сохранение Харри в клубе, установив астрономическую цену за своего бомбардира.



Леви уверен, что необходимость расстаться с четвертью миллиарда фунтов отпугнет "Реал", "Барселону" и "Манчестер Сити". "Шпоры" комфортно себя чувствуют в этой ситуации, ведь у Кейна есть контракт до 2024 года.