Стерлинг станет целью для "Барселоны" в случае назначения Хави
"Барселона" активизирует свой интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу в случае возвращения на "Ноу Камп" Хави.
В данный момент Хави готовится сделать следующий шаг в своей тренерской карьере, получив начальный опыт в "Аль-Садде" из Катара.
Лишь на днях Хави заявил, что его конечная цель — возглавить "Барселону", и эта мечта может исполниться раньше, чем надеялся 39-летний испанец.
Дело в том, что нынешний рулевой "Барсы" Эрнесто Вальверде оказался под серьезным давлением из-за невыразительного старта сезона, и на "Ноу Камп" всерьез подумывают о возвращении Хави.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, назначение Хави главным тренером будет означать, что в список трансферный целей "Барсы" будет добавлен Стерлинг.
Хави считает, что 24-летний англичанин обладает потенциалом стать лучшим игроком мира, когда эра Лионеля Месси и Криштиану Роналду закончится, а потому буде настаивать на покупке Рахима.
Добавим, что интерес к Стерлингу, чей контракт с "Сити" действителен до 2023 года, проявляет и "Реал". По слухам, управляющий директор Королевского клуба Хосе Анхель Санчес встречался с представителями Рахима еще минувшим летом.
26.09.2019 09:00
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