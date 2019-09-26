Стерлинг станет целью для "Барселоны" в случае назначения Хави

Рахим Стерлинг "Барселона" активизирует свой интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу в случае возвращения на "Ноу Камп" Хави.

В данный момент Хави готовится сделать следующий шаг в своей тренерской карьере, получив начальный опыт в "Аль-Садде" из Катара.

Лишь на днях Хави заявил, что его конечная цель — возглавить "Барселону", и эта мечта может исполниться раньше, чем надеялся 39-летний испанец.

Дело в том, что нынешний рулевой "Барсы" Эрнесто Вальверде оказался под серьезным давлением из-за невыразительного старта сезона, и на "Ноу Камп" всерьез подумывают о возвращении Хави.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, назначение Хави главным тренером будет означать, что в список трансферный целей "Барсы" будет добавлен Стерлинг.

Хави считает, что 24-летний англичанин обладает потенциалом стать лучшим игроком мира, когда эра Лионеля Месси и Криштиану Роналду закончится, а потому буде настаивать на покупке Рахима.

Добавим, что интерес к Стерлингу, чей контракт с "Сити" действителен до 2023 года, проявляет и "Реал". По слухам, управляющий директор Королевского клуба Хосе Анхель Санчес встречался с представителями Рахима еще минувшим летом.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Стерлинг, Хави

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 09:00

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  1. slash-lfc 26.09.2019 09:56 # slash-lfc
    На повышение.

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  2. mrjingles 26.09.2019 09:17 # mrjingles
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  3. purman30 26.09.2019 09:05 # purman30
    как бы не пошатнулся командный дух Сити на фоне травмы Ляпорта, скандала с Бернарду о расизме и слухов по трансферу лидера Рахита)

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