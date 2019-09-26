Аллегри заинтересован в работе с "Тоттенхэмом"

Массимилиано Аллегри Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в работе с "Тоттенхэмом", который в обозримом будущем может попрощаться с Маурисио Почеттино.

Аллегри находится без работы с конца прошлого сезона, когда он оставил "Ювентус", с которым выиграл пять титулов Серии А в течение пяти лет, но дважды уступил в финале Лиги Чемпионов.

Прямо сейчас Массимилиано находится в творческом отпуске, восстанавливая силы и неспешно подыскивая новое место работы. Как и все тренеры топ-уровня, Аллегри стремится попасть в Премьер-Лигу.

Тем временем, в "Тоттенхэме" крепнет ощущение, что Почеттино собирается оставить клуб. На старте нового сезона Маурисио выглядит несчастным, излучая разочарование, и это находит отражение на результатах.

Интерес со стороны "Реала" к Почеттино только усугубляет ситуацию. Аллегри внимательно следит за развитием событий и готов поднять трубку, если ему позвонит президент "шпор" Даниэль Леви, сообщает The Sun.


Метки Аллегри, Почеттино, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. taldybaev123 26.09.2019 08:45 # taldybaev123
    Хорошая замена по идее, он как тренер хорош&#128077;

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  2. radik86radik 26.09.2019 08:34 # radik86radik
    Вот за кого надо было бороться МЮ. Ща Покет свалит на Пиринеи, куры перехватят итальянца и останутся МЮ у разбитого корыта с Сульшером. А это путь в никуда.

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