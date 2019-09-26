Эриксен не позволит "Тоттенхэму" продать его в январе

Кристиан Эриксен Полузащитник Кристиан Эриксен отвергнет все попытки "Тоттенхэма" продать его в январе.

О том, что Эриксен не будет продлевать свой истекающий в июне 2020 года контракт, президенту "шпор" Даниэлю Леви стало известно еще минувшим летом.

К сожалению для Леви и — особенно — самого Эриксена, никто из больших европейских клубов не попытался купить Кристиана, поэтому в январе у "Тоттенхэма" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего ведущего игрока.

Как сообщает Daily Mail, Леви готов продать Эриксена в зимнее трансферное окно за 30 миллионов фунтов, однако Кристиан отлично понимает, что следующим летом, обладая статусом свободного агента, его выбор вариантов для продолжения карьеры будет гораздо шире.

Также 27-летний датчанин учитывает то обстоятельство, что он сможет получить более выгодный в финансовом отношении контракт, если его следующему клубу не придется платить компенсацию "шпорам".

Кристиан подумает об уходе из "Тоттенхэма" в январе только в том случае, если получит заманчивое предложение от действительно большого клуба — вроде "Реала" или "Барселоны". В противном случае Кристиан дождется следующего лета.


Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 07:00

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  1. tursa 26.09.2019 07:42 # tursa
    Просто унизил весь стафф

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  2. muaxaxaxa 26.09.2019 07:05 # muaxaxaxa
    Доминируй, властвуй, унижай.

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