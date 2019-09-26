Рэшфорд вернется в строй в течение двух недель

Нападающий Маркус Рэшфорд может вернуться к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" в течение двух недель.

21-летний Рэшфорд, который в этом сезоне забил только один гол с игры, получил травму паха в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в минувший уикенд.



Общаясь с прессой перед матчем 3-го раунда Кубка Лиги против "Рочдейла", главный тренер "красных дьяволов" Ол Гуннар Сульшер развеял опасения насчет состояния здоровья Маркуса.



"Я бы не сказал, что все очень, очень плохо. Мы надеемся увидеть его до международного перерыва", — приводит слова Сульшера Sky Sports.



Добавим, до следующего перерыва на игры сборных "Юнайтед" предстоит сразиться с "Арсеналом", АЗ и "Ньюкаслом".