3-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Еще несколько представителей Премьер-Лиги сошли с дистанции.

Дольше других в этот вечер был вынужден попотеть "Манчестер Юнайтед", который позволил "Рочдейлу" вырвать ничью в основное время благодаря голу 16-летнего Люка Мэтсона и перевести игру в серию пенальти. Но с 11-метровыми подопечные Оле Гуннара Сульшера на сей раз не сплоховали.



Самую же крупную победу в этот вечер — и одновременно свою первую домашнюю в этом сезоне — одержал "Челси", отведя душу на "Гримсби" из Лиги Два. Подопечные Фрэнка Лэмпарда забили аж семь мячей и пропустили только один.



"Рединг", последняя надежда Чемпионшипа в турнире, сравнял счет в выездном матче против "Вулверхэмптона" на девятой компенсированной минуте, но в серии пенальти все равно уступил.



В других матчах "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 на поле "МК Донс", "Астон Вилла" переиграла "Брайтон" (1:3), "Вест Хэм" был разгромлен "Оксфордом" (4:0), "Шеффилд Юнайтед" минимально уступил "Сандерленду", а "Борнмут" вылетел от "Бертона" (2:0).



"Брайтон" — "Астон Вилла" — 1:3 (0:2)



Голы: Робертс 61 — Хота 22, Хурихэйн 33, Грилиш 77.



"Брайтон": Баттон, Дэвис, Даффи (Япи 72), Робертс, Бонг, Гворгис, Бэлуцэ, Дженкс (Спонг 82), Кокрейн, Ричардс, Коннолли (Лонгмен 58).



"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Конса, Хауз, Таргетт, Макгинн (Грилиш 66), Луис, Хурихэйн, Хота, Дэвис, Трезеге (Рэмси 80).



"Бертон" — "Борнмут" — 2:0 (1:0)



Голы: Шаркич 14, Бродхед 72.



"Борнмут": Траверс, Фрэнсис (Каллум Уилсон 61), Мефем, Симпсон, Келли, Кук, Сурмен, Килкенни (Харри Уилсон 45), Айб, Фрэйзер, Соланке (Груневелд 61).



"Челси" — "Гримсби" — 7:1 (3:1)



Голы: Баркли 4, Батшуайи 7, 86, Педро 43 (пен), Зума 56, Джеймс 82, Хадсон-Одои 89 — Грин 19.



"Челси": Кабальеро, Джеймс, Гэи, Зума, Алонсо (Матсен 66), Гилмор, Баркли, Пулишч, Педро (Анхорин 67), Хадсон-Одои, Батшуайи.



"МК Донс" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:1)



Голы: Милнер 41, Хувер 69.



"Ливерпуль": Келлехер, Хувер (Ван ден Берг 90), Гомес, Ловрен, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Кейн 82), Лаллана, Кейта (Чиривелла 63), Эллиотт, Брюстер, Джонс.



"Оксфорд" — "Вест Хэм" — 4:0 (0:0)



Голы: Мур 55, Тэйлор 71, Фосу-Генри 84, Баптист 90.



"Вест Хэм": Роберто, Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Санчес, Снодграсс (Нобл 74), Уилшир (Андерсон 66), Форнальс, Холланд (Алле 57), Аети.



"Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд" — 0:1 (0:1)



Гол: Пауэр 9.



"Шеффилд Юнайтед": Мур, Ягиелка, Стирмен, Брайан (Флек 70), Кирон Фримен, Люк Фримен, Бешич, Моррисон, Осборн, Робинсон (Кларк 57), Муссе (Макберни 57).



"Вулверхэмптон" — "Рединг" — 1:1 (1:0) победа "Вулверхэмптона" по пенальти — 4:2



Голы: Жордау 27 — Бойе 90.



"Вулверхэмптон": Радди, Вальехо, Беннетт, Килмен, Доэрти, Винагре, Жордау (Перри 42), Гиббс-Уайт (Шабани 74), Невеш, Нету (Кандл 83), Кутроне.



"Манчестер Юнайтед" — "Рочдейл" — 1:1 (0:0) победа "Манчестер Юнайтед" по пенальти — 5:3



Голы: Гринвуд 68 — Мэтсон 76.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Джонс (Уильямс 45), Туанзебе, Рохо, Фред, Погба, Перейра, Лингард (Мата 85), Чонг (Джеймс 60), Гринвуд.