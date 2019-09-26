3-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

Челси В среду вечером были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Еще несколько представителей Премьер-Лиги сошли с дистанции.

Дольше других в этот вечер был вынужден попотеть "Манчестер Юнайтед", который позволил "Рочдейлу" вырвать ничью в основное время благодаря голу 16-летнего Люка Мэтсона и перевести игру в серию пенальти. Но с 11-метровыми подопечные Оле Гуннара Сульшера на сей раз не сплоховали.

Самую же крупную победу в этот вечер — и одновременно свою первую домашнюю в этом сезоне — одержал "Челси", отведя душу на "Гримсби" из Лиги Два. Подопечные Фрэнка Лэмпарда забили аж семь мячей и пропустили только один.

"Рединг", последняя надежда Чемпионшипа в турнире, сравнял счет в выездном матче против "Вулверхэмптона" на девятой компенсированной минуте, но в серии пенальти все равно уступил.

В других матчах "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 на поле "МК Донс", "Астон Вилла" переиграла "Брайтон" (1:3), "Вест Хэм" был разгромлен "Оксфордом" (4:0), "Шеффилд Юнайтед" минимально уступил "Сандерленду", а "Борнмут" вылетел от "Бертона" (2:0).

"Брайтон" — "Астон Вилла" — 1:3 (0:2)

Голы: Робертс 61 — Хота 22, Хурихэйн 33, Грилиш 77.

"Брайтон": Баттон, Дэвис, Даффи (Япи 72), Робертс, Бонг, Гворгис, Бэлуцэ, Дженкс (Спонг 82), Кокрейн, Ричардс, Коннолли (Лонгмен 58).

"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Конса, Хауз, Таргетт, Макгинн (Грилиш 66), Луис, Хурихэйн, Хота, Дэвис, Трезеге (Рэмси 80).

"Бертон" — "Борнмут" — 2:0 (1:0)

Голы: Шаркич 14, Бродхед 72.

"Борнмут": Траверс, Фрэнсис (Каллум Уилсон 61), Мефем, Симпсон, Келли, Кук, Сурмен, Килкенни (Харри Уилсон 45), Айб, Фрэйзер, Соланке (Груневелд 61).

"Челси" — "Гримсби" — 7:1 (3:1)

Голы: Баркли 4, Батшуайи 7, 86, Педро 43 (пен), Зума 56, Джеймс 82, Хадсон-Одои 89 — Грин 19.

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Гэи, Зума, Алонсо (Матсен 66), Гилмор, Баркли, Пулишч, Педро (Анхорин 67), Хадсон-Одои, Батшуайи.

"МК Донс" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:1)

Голы: Милнер 41, Хувер 69.

"Ливерпуль": Келлехер, Хувер (Ван ден Берг 90), Гомес, Ловрен, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Кейн 82), Лаллана, Кейта (Чиривелла 63), Эллиотт, Брюстер, Джонс.

"Оксфорд" — "Вест Хэм" — 4:0 (0:0)

Голы: Мур 55, Тэйлор 71, Фосу-Генри 84, Баптист 90.

"Вест Хэм": Роберто, Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Санчес, Снодграсс (Нобл 74), Уилшир (Андерсон 66), Форнальс, Холланд (Алле 57), Аети.

"Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд" — 0:1 (0:1)

Гол: Пауэр 9.

"Шеффилд Юнайтед": Мур, Ягиелка, Стирмен, Брайан (Флек 70), Кирон Фримен, Люк Фримен, Бешич, Моррисон, Осборн, Робинсон (Кларк 57), Муссе (Макберни 57).

"Вулверхэмптон" — "Рединг" — 1:1 (1:0) победа "Вулверхэмптона" по пенальти — 4:2

Голы: Жордау 27 — Бойе 90.

"Вулверхэмптон": Радди, Вальехо, Беннетт, Килмен, Доэрти, Винагре, Жордау (Перри 42), Гиббс-Уайт (Шабани 74), Невеш, Нету (Кандл 83), Кутроне.

"Манчестер Юнайтед" — "Рочдейл" — 1:1 (0:0) победа "Манчестер Юнайтед" по пенальти — 5:3

Голы: Гринвуд 68 — Мэтсон 76.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Джонс (Уильямс 45), Туанзебе, Рохо, Фред, Погба, Перейра, Лингард (Мата 85), Чонг (Джеймс 60), Гринвуд.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 00:10

Количество просмотров Просмотров: 1838

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 26.09.2019 01:27 # anabanana94
    АЛЛАХ С НАМИ, РАДИК НА БАНАНЕ!

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  2. liverpo0ol 26.09.2019 01:16 # liverpo0ol
    Усыпите радика ради Аллаhа!!!!

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  3. high-malvern 26.09.2019 01:15 # high-malvern
    Что за Гей за пенсов играл?)

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  4. chebrec 26.09.2019 01:00 # chebrec
    Красиво отыграли
    Теперь также красиво мю нужно выносить

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  5. rentv 26.09.2019 00:45 # rentv
    Прочитал текс беседы Трампа и Зеленсокого.

    Бляяяя, это пиздец...
    - Да мистер Трамп. Конечно, мистер Трамп. На 100% с вами согласен мистер Трамп. Вы такой замечательный, мистер Трамп!


    Пиздец полный. Причем, как выяснилось, Трамп до этого всего 1 раз с Зе общелся, когда с победой поздравил.
    .. Да и по разговору видно он его вообще не уважает.

    Адекватные украинцы, крепитесь!

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  6. alexomck 26.09.2019 00:43 # alexomck
    Клопп сольет левый кубок. МЮ с Челси зарубятся, только Сити не пустит их в ЛЕ этой дорожкой, ясен:)

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  7. mc-od 26.09.2019 00:41 # mc-od
    26.09.2019 00:34 #
    ssa

    короче, сити опять возьмет КАЛ, АПЛ и КА, расходимся)

    Источник: http://fapl.ru/posts/73637/?c=1

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  8. anabanana94 26.09.2019 00:36 # anabanana94
    Мужики! Что вы сделали с онли--зеропуком, что он пищщит тут как шлюха обосонная?

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  9. ssa 26.09.2019 00:34 # ssa
    короче, сити опять возьмет КАЛ, расходимся)

    (ответить)

  10. beatles-red 26.09.2019 00:31 # beatles-red
    Адриан
    Гала-Гомез-Деян-Мил
    Кейта-Лалка-Окс-Шак
    Харви и Бюстер

    В принципе можно и резервом громить канониров, не напрягая основу

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  11. thegodfather 26.09.2019 00:30 # thegodfather
    в 1/4 ситу кинут кроули/колчестер
    скрин

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  12. redspool 26.09.2019 00:30 # redspool
    У ЛФК из молодежи впечатлил только Келлехер, еще есть надежда в будущем на Эллиота и Хувера. Ловрен отыграл так, что в следующем матче КЛ хотелось бы лучше увидеть того же Ван ден Берга в пару к Гомесу в центре защиты. Брюстер показался медлительным, у Джонса слабый удар и много потерь мяча. Лаллана и Кейта откровенно разочаровали. В четвертом раунде будет Арсенал на Энфилде, а это уже интересно.

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  13. scholes18 26.09.2019 00:27 # scholes18
    опять легчайший матч для МЮ.

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  14. gunars 26.09.2019 00:26 # gunars
    Легко обыграем лгбтпуль

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  15. farot 26.09.2019 00:26 # farot
    о, можно будет уже скоро вернуть скумерам 4 гола

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  16. steveg8 26.09.2019 00:26 # steveg8
    Жаль лондонские помойки не свели друг с другом. Была бы битва обоссаных днарей: шестьнольси vs шестьнольсенал

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  17. sausage 26.09.2019 00:25 # sausage
    Ливерпуль вполне может слиться в следующем раунде. Выставят такой же состав, как сегодня, а канониры решат зарубиться и нормальным составом сыграют.

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  18. thegodfather 26.09.2019 00:25 # thegodfather
    ахуенная жреба 5 раунда недокубка)
    когда матчи?
    лэмпусси будет мстить

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  19. largo-winch 26.09.2019 00:23 # largo-winch
    Бертон полуфиналисты кубка, норм команда досталась нам

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  20. ssa 26.09.2019 00:22 # ssa
    блин, в матче с арсеналом просто так молодняк не обкатаешь, основу надо будет подключать

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