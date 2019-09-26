3-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды
В среду вечером были сыграны оставшиеся матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Еще несколько представителей Премьер-Лиги сошли с дистанции.
Дольше других в этот вечер был вынужден попотеть "Манчестер Юнайтед", который позволил "Рочдейлу" вырвать ничью в основное время благодаря голу 16-летнего Люка Мэтсона и перевести игру в серию пенальти. Но с 11-метровыми подопечные Оле Гуннара Сульшера на сей раз не сплоховали.
Самую же крупную победу в этот вечер — и одновременно свою первую домашнюю в этом сезоне — одержал "Челси", отведя душу на "Гримсби" из Лиги Два. Подопечные Фрэнка Лэмпарда забили аж семь мячей и пропустили только один.
"Рединг", последняя надежда Чемпионшипа в турнире, сравнял счет в выездном матче против "Вулверхэмптона" на девятой компенсированной минуте, но в серии пенальти все равно уступил.
В других матчах "Ливерпуль" отпраздновал победу 0:2 на поле "МК Донс", "Астон Вилла" переиграла "Брайтон" (1:3), "Вест Хэм" был разгромлен "Оксфордом" (4:0), "Шеффилд Юнайтед" минимально уступил "Сандерленду", а "Борнмут" вылетел от "Бертона" (2:0).
"Брайтон" — "Астон Вилла" — 1:3 (0:2)
Голы: Робертс 61 — Хота 22, Хурихэйн 33, Грилиш 77.
"Брайтон": Баттон, Дэвис, Даффи (Япи 72), Робертс, Бонг, Гворгис, Бэлуцэ, Дженкс (Спонг 82), Кокрейн, Ричардс, Коннолли (Лонгмен 58).
"Астон Вилла": Стир, Аль-Мухаммади, Конса, Хауз, Таргетт, Макгинн (Грилиш 66), Луис, Хурихэйн, Хота, Дэвис, Трезеге (Рэмси 80).
"Бертон" — "Борнмут" — 2:0 (1:0)
Голы: Шаркич 14, Бродхед 72.
"Борнмут": Траверс, Фрэнсис (Каллум Уилсон 61), Мефем, Симпсон, Келли, Кук, Сурмен, Килкенни (Харри Уилсон 45), Айб, Фрэйзер, Соланке (Груневелд 61).
"Челси" — "Гримсби" — 7:1 (3:1)
Голы: Баркли 4, Батшуайи 7, 86, Педро 43 (пен), Зума 56, Джеймс 82, Хадсон-Одои 89 — Грин 19.
"Челси": Кабальеро, Джеймс, Гэи, Зума, Алонсо (Матсен 66), Гилмор, Баркли, Пулишч, Педро (Анхорин 67), Хадсон-Одои, Батшуайи.
"МК Донс" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:1)
Голы: Милнер 41, Хувер 69.
"Ливерпуль": Келлехер, Хувер (Ван ден Берг 90), Гомес, Ловрен, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Кейн 82), Лаллана, Кейта (Чиривелла 63), Эллиотт, Брюстер, Джонс.
"Оксфорд" — "Вест Хэм" — 4:0 (0:0)
Голы: Мур 55, Тэйлор 71, Фосу-Генри 84, Баптист 90.
"Вест Хэм": Роберто, Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Санчес, Снодграсс (Нобл 74), Уилшир (Андерсон 66), Форнальс, Холланд (Алле 57), Аети.
"Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд" — 0:1 (0:1)
Гол: Пауэр 9.
"Шеффилд Юнайтед": Мур, Ягиелка, Стирмен, Брайан (Флек 70), Кирон Фримен, Люк Фримен, Бешич, Моррисон, Осборн, Робинсон (Кларк 57), Муссе (Макберни 57).
"Вулверхэмптон" — "Рединг" — 1:1 (1:0) победа "Вулверхэмптона" по пенальти — 4:2
Голы: Жордау 27 — Бойе 90.
"Вулверхэмптон": Радди, Вальехо, Беннетт, Килмен, Доэрти, Винагре, Жордау (Перри 42), Гиббс-Уайт (Шабани 74), Невеш, Нету (Кандл 83), Кутроне.
"Манчестер Юнайтед" — "Рочдейл" — 1:1 (0:0) победа "Манчестер Юнайтед" по пенальти — 5:3
Голы: Гринвуд 68 — Мэтсон 76.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Джонс (Уильямс 45), Туанзебе, Рохо, Фред, Погба, Перейра, Лингард (Мата 85), Чонг (Джеймс 60), Гринвуд.
26.09.2019 00:10
Просмотров: 1838
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Последние комментарии:
АЛЛАХ С НАМИ, РАДИК НА БАНАНЕ!
(ответить)
Усыпите радика ради Аллаhа!!!!
(ответить)
Что за Гей за пенсов играл?)
(ответить)
Красиво отыграли
Теперь также красиво мю нужно выносить
(ответить)
Прочитал текс беседы Трампа и Зеленсокого.
Бляяяя, это пиздец...
- Да мистер Трамп. Конечно, мистер Трамп. На 100% с вами согласен мистер Трамп. Вы такой замечательный, мистер Трамп!
Пиздец полный. Причем, как выяснилось, Трамп до этого всего 1 раз с Зе общелся, когда с победой поздравил.
.. Да и по разговору видно он его вообще не уважает.
Адекватные украинцы, крепитесь!
(ответить)
Клопп сольет левый кубок. МЮ с Челси зарубятся, только Сити не пустит их в ЛЕ этой дорожкой, ясен:)
(ответить)
26.09.2019 00:34 #
ssa
короче, сити опять возьмет КАЛ, АПЛ и КА, расходимся)
Источник: http://fapl.ru/posts/73637/?c=1
(ответить)
Мужики! Что вы сделали с онли--зеропуком, что он пищщит тут как шлюха обосонная?
(ответить)
короче, сити опять возьмет КАЛ, расходимся)
(ответить)
Адриан
Гала-Гомез-Деян-Мил
Кейта-Лалка-Окс-Шак
Харви и Бюстер
В принципе можно и резервом громить канониров, не напрягая основу
(ответить)
в 1/4 ситу кинут кроули/колчестер
скрин
(ответить)
У ЛФК из молодежи впечатлил только Келлехер, еще есть надежда в будущем на Эллиота и Хувера. Ловрен отыграл так, что в следующем матче КЛ хотелось бы лучше увидеть того же Ван ден Берга в пару к Гомесу в центре защиты. Брюстер показался медлительным, у Джонса слабый удар и много потерь мяча. Лаллана и Кейта откровенно разочаровали. В четвертом раунде будет Арсенал на Энфилде, а это уже интересно.
(ответить)
опять легчайший матч для МЮ.
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Легко обыграем лгбтпуль
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о, можно будет уже скоро вернуть скумерам 4 гола
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Жаль лондонские помойки не свели друг с другом. Была бы битва обоссаных днарей: шестьнольси vs шестьнольсенал
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Ливерпуль вполне может слиться в следующем раунде. Выставят такой же состав, как сегодня, а канониры решат зарубиться и нормальным составом сыграют.
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ахуенная жреба 5 раунда недокубка)
когда матчи?
лэмпусси будет мстить
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Бертон полуфиналисты кубка, норм команда досталась нам
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блин, в матче с арсеналом просто так молодняк не обкатаешь, основу надо будет подключать
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