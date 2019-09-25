Фоден: "Стерлинг — моя ролевая модель"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден признался, что партнер по команде Рахим Стерлинг является для него ролевой моделью.

В минувший вторник Фоден сыграл всего лишь свой второй матч в этом сезоне, поучаствовав в победе 0:3 над "Престоном" в рамках Кубка Лиги.



В этом же матче Стерлинг отметился голом и результативной передачей, в очередной раз показав Филу, на кого тому стоит равняться.



"Каждый раз, когда я просто смотрю на Рахима, я думаю: "Вау!" Он становится только лучше и лучше. Он все еще способен значительно прибавить, и это его большой плюс. Он молод, прибавляет и хочет продолжать прибавлять".



"Я знаю, что Рахим устанавливает для себя высокие стандарты, и это может сослужить ему только хорошую службу. Вы и сами можете видеть, как он проявляет себя в каждом матче".



"Он определенно является ролевой моделью для меня и очень мне помогает, я же просто радуюсь его успехам. Он помогает мне на тренировках и в матчах, дает советы, которые нужны молодому игроку вроде меня".



"Когда он получает мяч, то — я даже не знаю, каким образом — просто скользит между игроками и выходит на правильные позиции, чтобы забивать. Также он постоянно ассистирует", — цитирует Фодена Daily Mirror.