Кейн: "Оправдания для "Тоттенхэма" закончились"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что у его команды больше не может быть оправданий после неудачного начала сезона.

Из восьми первых матчей нового сезона с учетом всех соревнований "шпоры" выиграли только два, накануне вечером вылетев из Кубка Лиги от скромного "Колчестера".



В Премьер-Лиге "Тоттенхэм" отстает от вершины уже на 10 очков, а в Лиге Чемпионов стартовал с упущенной победы против "Олимпиакоса" (2:2). Кейн требует от своей команды прибавить, пока не стало слишком поздно.



"Я бы сказал, что мы расстроены началом сезона. Нет смысла это скрывать. Только две победы в семи матчах — это не дотягивает до стандартов, которые мы установили в предыдущие годы".



"Естественно, ничьи в гостях у "Сити" и "Арсенала" — не такие уж ужасные результаты, но когда ты в ведешь 0:2 на поле "Арсенала" и упускаешь победу, это ощущается как ужасный результат".



"Мы хорошо готовы к этому сезону, нам просто нужно нащупать свою игру и побеждать, как мы это делали в предыдущие годы".



"Старт сезона расстраивает, но впереди еще много матчей, чтобы исправить положение. Начать нужно с субботы".



"Нам нужно лучше контролировать ход матчей. Когда мы ведем в счете, нужно быть увереннее в себе и доводить начатое до победного конца. При этом не так важно, отходим мы назад или продолжать атаковать".



"Мы больше не являемся неопытный и молодой командой. Оправдания для нас закончились. Мы, игроки, должны брать ответственность на себя", — сообщил Кейн Sky Sports.