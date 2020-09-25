"Реал" хочет Эриксена и Почеттино

"Реал" хочет уже в январе заключить предварительный контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном, а затем забрать из "Тоттенхэма" и Маурисио Почеттино.

Как известно, Эриксен не делал секрета из своего желания уйти в большой европейский клуб еще минувшим летом, однако "Реал" так и не решился выдвинуть свое предложение о покупке Кристиана.



"Реал" не захотел тратиться на игрока, который через год будет доступен свободным агентом, и вести гарантированно утомительные переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви, однако испанский гранд сохраняет интерес к Эриксену.



Как утверждает Daily Mirror, сейчас "Реал" дожидается января, когда сможет свободно вести переговоры с 27-летним датчанином, не спрашивая на то разрешения у "Тоттенхэма".



"Реал" надеется заключить предварительный контракт с Эриксеном в январе, а по окончании сезона подписать Кристиана свободным агентом.



Также "Реал" проявляет серьезный интерес к Почеттино как к замене для Зинедина Зидана, под которым резко зашаталось кресло после поражения 3:0 от ПСЖ в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.