"Реал" хочет Эриксена и Почеттино
"Реал" хочет уже в январе заключить предварительный контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном, а затем забрать из "Тоттенхэма" и Маурисио Почеттино.
Как известно, Эриксен не делал секрета из своего желания уйти в большой европейский клуб еще минувшим летом, однако "Реал" так и не решился выдвинуть свое предложение о покупке Кристиана.
"Реал" не захотел тратиться на игрока, который через год будет доступен свободным агентом, и вести гарантированно утомительные переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви, однако испанский гранд сохраняет интерес к Эриксену.
Как утверждает Daily Mirror, сейчас "Реал" дожидается января, когда сможет свободно вести переговоры с 27-летним датчанином, не спрашивая на то разрешения у "Тоттенхэма".
"Реал" надеется заключить предварительный контракт с Эриксеном в январе, а по окончании сезона подписать Кристиана свободным агентом.
Также "Реал" проявляет серьезный интерес к Почеттино как к замене для Зинедина Зидана, под которым резко зашаталось кресло после поражения 3:0 от ПСЖ в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.
25.09.2019 21:00
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