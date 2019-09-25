Мерсон считает, что Роджерс способен тренировать "Юнайтед"

Брендан Роджерс Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс мог бы стать идеальным сменщиком для Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", если бы не один нюанс.

После невыразительного начала сезона под Сульшером закачалось кресло. Ранее в сентябре пресса сообщала, что боссы "красных дьяволов" присматриваются к Томасу Тухелю из ПСЖ как к возможному сменщику Оле Гуннара.

Но у Мерсона есть свое мнение насчет того, кто бы мог продолжить перестройку "Юнайтед", если Сульшер так и не выправит ситуацию.

"Взгляните на "Лестер", их главный тренер — это просто другой уровень. Если бы он не тренировал "Ливерпуль" в прошлом, то должен был бы возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Естественно, теперь этого не произойдет, потому что он тренировал "Ливерпуль". Но это не отменяет того факта, что у "Лестера" есть тренер самого, самого высокого уровня".

"Не хочу проявить неуважение к "Лестеру", но я был шокирован и не мог поверить, что "Лестер" заполучил Брендана Роджерса".

"Если кто-нибудь и может ворваться в топ-6, это будет "Лестер" — из-за Брендана Роджерса", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мерсон, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 20:00

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  1. frisby 25.09.2019 21:24 # frisby
    Взгляните на "Лестер", их главный тренер — это просто другой уровень.

    Этой фразой фсё сказано. Бестрофейный куколд продолжай подымать дух помойки нам всем нравицца. Мойша, ВанКал, Обосцанный, Куколд. Прям 4ка мушкетёров..бгг))

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  2. chelsiukpro 25.09.2019 21:21 # chelsiukpro
    Роджерс походу забит Тотенхемом т.к. Пакет покинет по окончаний сезона Петухов!

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  3. chebrec 25.09.2019 21:17 # chebrec
    Это будет косяк

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  4. mrjingles 25.09.2019 21:17 # mrjingles
    А вялым по губам? Сначала Ходжсон, потом Далглиш, а уже после Кенни берите Лолджерса

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  5. mixmaster 25.09.2019 21:01 # mixmaster
    прогнозы мерсона предсказуемы - замкнет 10ку

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  6. blackdreamer 25.09.2019 20:08 # blackdreamer
    да физручелло уровня мю
    конечно потоповей горлума будет
    но в лфк показал как обосраться везде и всегда
    так что для тотального деградирования пойдет

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  7. januzaj00 25.09.2019 20:05 # januzaj00
    Если скажет что ливерпуль клуб пидарасов то велкам канеш

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