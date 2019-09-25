Мерсон считает, что Роджерс способен тренировать "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс мог бы стать идеальным сменщиком для Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", если бы не один нюанс.

После невыразительного начала сезона под Сульшером закачалось кресло. Ранее в сентябре пресса сообщала, что боссы "красных дьяволов" присматриваются к Томасу Тухелю из ПСЖ как к возможному сменщику Оле Гуннара.



Но у Мерсона есть свое мнение насчет того, кто бы мог продолжить перестройку "Юнайтед", если Сульшер так и не выправит ситуацию.



"Взгляните на "Лестер", их главный тренер — это просто другой уровень. Если бы он не тренировал "Ливерпуль" в прошлом, то должен был бы возглавить "Манчестер Юнайтед".



"Естественно, теперь этого не произойдет, потому что он тренировал "Ливерпуль". Но это не отменяет того факта, что у "Лестера" есть тренер самого, самого высокого уровня".



"Не хочу проявить неуважение к "Лестеру", но я был шокирован и не мог поверить, что "Лестер" заполучил Брендана Роджерса".



"Если кто-нибудь и может ворваться в топ-6, это будет "Лестер" — из-за Брендана Роджерса", — сообщил Мерсон в эфире.