Мерсон считает, что Роджерс способен тренировать "Юнайтед"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс мог бы стать идеальным сменщиком для Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед", если бы не один нюанс.
После невыразительного начала сезона под Сульшером закачалось кресло. Ранее в сентябре пресса сообщала, что боссы "красных дьяволов" присматриваются к Томасу Тухелю из ПСЖ как к возможному сменщику Оле Гуннара.
Но у Мерсона есть свое мнение насчет того, кто бы мог продолжить перестройку "Юнайтед", если Сульшер так и не выправит ситуацию.
"Взгляните на "Лестер", их главный тренер — это просто другой уровень. Если бы он не тренировал "Ливерпуль" в прошлом, то должен был бы возглавить "Манчестер Юнайтед".
"Естественно, теперь этого не произойдет, потому что он тренировал "Ливерпуль". Но это не отменяет того факта, что у "Лестера" есть тренер самого, самого высокого уровня".
"Не хочу проявить неуважение к "Лестеру", но я был шокирован и не мог поверить, что "Лестер" заполучил Брендана Роджерса".
"Если кто-нибудь и может ворваться в топ-6, это будет "Лестер" — из-за Брендана Роджерса", — сообщил Мерсон в эфире.
25.09.2019 20:00
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Последние комментарии:
Взгляните на "Лестер", их главный тренер — это просто другой уровень.
Этой фразой фсё сказано. Бестрофейный куколд продолжай подымать дух помойки нам всем нравицца. Мойша, ВанКал, Обосцанный, Куколд. Прям 4ка мушкетёров..бгг))
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Роджерс походу забит Тотенхемом т.к. Пакет покинет по окончаний сезона Петухов!
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Это будет косяк
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А вялым по губам? Сначала Ходжсон, потом Далглиш, а уже после Кенни берите Лолджерса
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прогнозы мерсона предсказуемы - замкнет 10ку
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да физручелло уровня мю
конечно потоповей горлума будет
но в лфк показал как обосраться везде и всегда
так что для тотального деградирования пойдет
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Если скажет что ливерпуль клуб пидарасов то велкам канеш
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