Холанд намекает на переезд в Англию

Вундеркид австрийского "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд признался в симпатиях к английскому футболу и главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру.

В свои 19 лет Холанд считается одним из ярчайших талантов в Европе. В своем дебютном матче Лиги Чемпионов за карьеру — против "Генка" ранее в сентябре — норвежский нападающий оформил хет-трик.



Согласно слухам, на матче с "Генком" присутствовали около 50 скаутов различных европейских клубов, просматривая Холанда в деле.



Будучи юниором, Холанду довелось поработать с Сульшером в "Мольде", и Эрлинг Бреут не исключает, что их пути с соотечественником еще сойдутся.



"Он оказал огромное влияние на мою жизнь — и как человек, и как тренер. Он выигрывал Лигу Чемпионов и был невероятно хорошим игроком. Он многому меня научил".



"Я всю свою жизнь мечтал выступать за крупнейшие клубы в мире, и особенно мне нравится английский футбол", — сообщил Холанд TV2.