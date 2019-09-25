Холанд намекает на переезд в Англию
Вундеркид австрийского "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд признался в симпатиях к английскому футболу и главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру.
В свои 19 лет Холанд считается одним из ярчайших талантов в Европе. В своем дебютном матче Лиги Чемпионов за карьеру — против "Генка" ранее в сентябре — норвежский нападающий оформил хет-трик.
Согласно слухам, на матче с "Генком" присутствовали около 50 скаутов различных европейских клубов, просматривая Холанда в деле.
Будучи юниором, Холанду довелось поработать с Сульшером в "Мольде", и Эрлинг Бреут не исключает, что их пути с соотечественником еще сойдутся.
"Он оказал огромное влияние на мою жизнь — и как человек, и как тренер. Он выигрывал Лигу Чемпионов и был невероятно хорошим игроком. Он многому меня научил".
"Я всю свою жизнь мечтал выступать за крупнейшие клубы в мире, и особенно мне нравится английский футбол", — сообщил Холанд TV2.
25.09.2019 19:00
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Та понятное дело! Специально же для МЮ Кубок Конференций придумали, чтобы жерла трофейной машины перемалывали чашки одна за другой! Сразу видно, что за трофеями придет в МЮ
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Ну погятно, хочет бабла, в МЮ самая дорога.
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"Эрлинг Бреут не исключает, что их пути с соотечественником еще сойдутся."
Вот тут не уверен, что Холанд захочет последовать за Сульшером в Олдхэм или Мансфилд Таун
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судя по выражению лица - ему либо в челсей либо в мю.
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