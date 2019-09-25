Холанд намекает на переезд в Англию

Эрлинг Бреут Холанд Вундеркид австрийского "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд признался в симпатиях к английскому футболу и главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру.

В свои 19 лет Холанд считается одним из ярчайших талантов в Европе. В своем дебютном матче Лиги Чемпионов за карьеру — против "Генка" ранее в сентябре — норвежский нападающий оформил хет-трик.

Согласно слухам, на матче с "Генком" присутствовали около 50 скаутов различных европейских клубов, просматривая Холанда в деле.

Будучи юниором, Холанду довелось поработать с Сульшером в "Мольде", и Эрлинг Бреут не исключает, что их пути с соотечественником еще сойдутся.

"Он оказал огромное влияние на мою жизнь — и как человек, и как тренер. Он выигрывал Лигу Чемпионов и был невероятно хорошим игроком. Он многому меня научил".

"Я всю свою жизнь мечтал выступать за крупнейшие клубы в мире, и особенно мне нравится английский футбол", — сообщил Холанд TV2.


Метки Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Сульшер, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 19:00

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  1. vyrentz 25.09.2019 19:22 # vyrentz
    Та понятное дело! Специально же для МЮ Кубок Конференций придумали, чтобы жерла трофейной машины перемалывали чашки одна за другой! Сразу видно, что за трофеями придет в МЮ

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  2. arhangel777 25.09.2019 19:18 # arhangel777
    Ну погятно, хочет бабла, в МЮ самая дорога.

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  3. dallaslp 25.09.2019 19:15 # dallaslp
    "Эрлинг Бреут не исключает, что их пути с соотечественником еще сойдутся."

    Вот тут не уверен, что Холанд захочет последовать за Сульшером в Олдхэм или Мансфилд Таун

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  4. dom1no 25.09.2019 19:12 # dom1no
    судя по выражению лица - ему либо в челсей либо в мю.

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