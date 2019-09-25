"Манчестер Сити" интересуется Чагларом Сеюнджю

"Манчестер Сити" проявляет интерес к центральному защитнику "Лестера" Чаглару Сеюнджю.

В данный момент ситуация в центре обороны чемпионов Премьер-Лиги остается критической. Эмерик Лапорт с Джоном Стоунсом травмированы, и в качестве партнера для Николаса Отаменди на проблемной позиции главный тренер Хосеп Гвардиола вынужден использовать 34-летнего опорника Фернандиньо.



Это вынуждает "Сити" задумываться о покупке центрального защитника в январе, и одной из целей Гвардиолы, как утверждает турецкое издание Fotospor, является Сеюнджю.



Чаглар присоединился к "лисам" еще в августе 2018, но прошлый сезон потратил на адаптацию к английскому футболу. Зато в нынешней кампании Сеюнджю превратился в определяющего игрока команды Брендана Роджерса.



23-летний турок блестяще заменил проданного в "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра и помогает "Лестеру" держаться на третьем месте в Премьер-Лиге со всего пятью пропущенными голами, что является лучшим показателем в дивизионе, наравне с "Ливерпулем".



Своей игрой на старте нового сезона экс-защитник "Фрайбурга" произвел большое впечатление на Гвардиолу, и тот теперь подумывает пригласить Сеюнджю в свою команду.