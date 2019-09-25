"Манчестер Сити" интересуется Чагларом Сеюнджю

Чаглар Сеюнджю "Манчестер Сити" проявляет интерес к центральному защитнику "Лестера" Чаглару Сеюнджю.

В данный момент ситуация в центре обороны чемпионов Премьер-Лиги остается критической. Эмерик Лапорт с Джоном Стоунсом травмированы, и в качестве партнера для Николаса Отаменди на проблемной позиции главный тренер Хосеп Гвардиола вынужден использовать 34-летнего опорника Фернандиньо.

Это вынуждает "Сити" задумываться о покупке центрального защитника в январе, и одной из целей Гвардиолы, как утверждает турецкое издание Fotospor, является Сеюнджю.

Чаглар присоединился к "лисам" еще в августе 2018, но прошлый сезон потратил на адаптацию к английскому футболу. Зато в нынешней кампании Сеюнджю превратился в определяющего игрока команды Брендана Роджерса.

23-летний турок блестяще заменил проданного в "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра и помогает "Лестеру" держаться на третьем месте в Премьер-Лиге со всего пятью пропущенными голами, что является лучшим показателем в дивизионе, наравне с "Ливерпулем".

Своей игрой на старте нового сезона экс-защитник "Фрайбурга" произвел большое впечатление на Гвардиолу, и тот теперь подумывает пригласить Сеюнджю в свою команду.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Сеюнджю

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 18:00

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  1. arhangel777 25.09.2019 19:17 # arhangel777
    В компанию к Илькаю, что бы тому скучно не было)))
    Come on, City!!!

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  2. only--liverpool 25.09.2019 18:26 # only--liverpool
    Сити чурок собирает, заметьте, видимо хозяева дают такую установку.
    А так я его тоже заприметил, вроде ничо так...

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  3. bes-ter 25.09.2019 18:01 # bes-ter
    Интересно а в Сити знают что они им интересуются?

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