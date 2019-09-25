Глэйзеры не ожидают, что "Юнайтед" поведет борьбу за титул раньше 2022 года

Владельцы "Манчестер Юнайтед" из семейства Глэйзеров не ожидают, что в следующем сезоне команда Оле Гуннара Сульшера будет сражаться за победу в Премьер-Лиге.

Минувшим летом Сульшер с согласия высшего руководства взял резкий курс на омоложение состава и предпочитает приглашать только тех игроков, для которых денежный вопрос при выборе клуба вторичен.



На "Олд Траффорд" ожидают, что та перестройка, которую затеял Сульшер, растянется на три года. Поэтому от Оле Гуннара не ждут, что в обозримом будущем он будет соперничать с "Манчестер Сити" или "Ливерпулем".



От Сульшера не будут требовать борьбы за титул не только в этом сезоне, но и в следующем. Кампания 2021/22 — это самое раннее, когда "красные дьяволы", как кажется Глэйзерам, снова смогут претендовать на высшие награды.



При этом трехлетний план не означает, что Сульшер задержится в клубе на все три года. Если норвежский специалист провалится, "Юнайтед" будет готов двигаться дальше без него.