Манджукич отклонил предложение из Катара, чтобы перейти в "Юнайтед"
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич отверг роскошное предложение из Катара, потому что все еще надеется осуществить свою мечту и перейти в "Манчестер Юнайтед".
"Юнайтед" интересовался Манджукичем и его одноклубником Пауло Дибалой еще минувшим летом, однако сделка по обмену этих двух игроков на Ромелу Лукаку сорвалась, потому что "красные дьяволы" не смогли договориться с Дибалой.
"Юнайтед" так и не купил нападающего в летнее трансферное окно, о чем, наверняка, уже пожалел. Маркус Рэшфорд, Анони Мартиаль и Мейсон Гринвуд пока не оправдывают надежд главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Ожидается, что в январе "дьяволы" выйдут на трансферный рынок для приобретения нападающего, и еще накануне издание The Independent сообщило, что "Юнайтед" готов возобновить интерес к Манджукичу.
Сам 33-летний хорват тоже на это надеется и, как утверждает Daily Mail, даже отверг предложение из Катара, где ему были готовы платить 7 миллионов фунтов в год.
25.09.2019 16:00
Просмотров: 782
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну что парни, как думаете, МЮ осилит Рочдейл?)))
(ответить)
Раньше на пенсию в Катар уходили, потом в Китай, потом в Америку. Теперь в Манчестер.))
(ответить)
должно быть, в МЮ ему 10 пообещали, вот и всё
(ответить)
Решил на заработки пойти, чтож в 33 это абсолютно нормальное желание.
(ответить)
дурак какой то
(ответить)
можно за бесплатно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий