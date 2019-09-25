Манджукич отклонил предложение из Катара, чтобы перейти в "Юнайтед"

Марио Манджукич Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич отверг роскошное предложение из Катара, потому что все еще надеется осуществить свою мечту и перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" интересовался Манджукичем и его одноклубником Пауло Дибалой еще минувшим летом, однако сделка по обмену этих двух игроков на Ромелу Лукаку сорвалась, потому что "красные дьяволы" не смогли договориться с Дибалой.

"Юнайтед" так и не купил нападающего в летнее трансферное окно, о чем, наверняка, уже пожалел. Маркус Рэшфорд, Анони Мартиаль и Мейсон Гринвуд пока не оправдывают надежд главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Ожидается, что в январе "дьяволы" выйдут на трансферный рынок для приобретения нападающего, и еще накануне издание The Independent сообщило, что "Юнайтед" готов возобновить интерес к Манджукичу.

Сам 33-летний хорват тоже на это надеется и, как утверждает Daily Mail, даже отверг предложение из Катара, где ему были готовы платить 7 миллионов фунтов в год.


Метки Манджукич, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 782

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 25.09.2019 16:48 # arhangel777
    Ну что парни, как думаете, МЮ осилит Рочдейл?)))

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  2. radik86radik 25.09.2019 16:31 # radik86radik
    Раньше на пенсию в Катар уходили, потом в Китай, потом в Америку. Теперь в Манчестер.))

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  3. mixmaster 25.09.2019 16:15 # mixmaster
    должно быть, в МЮ ему 10 пообещали, вот и всё

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  4. gerrard08 25.09.2019 16:13 # gerrard08
    Решил на заработки пойти, чтож в 33 это абсолютно нормальное желание.

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  5. rah 25.09.2019 16:06 # rah
    дурак какой то

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  6. karimov-mu 25.09.2019 16:05 # karimov-mu
    можно за бесплатно

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