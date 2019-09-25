Манджукич отклонил предложение из Катара, чтобы перейти в "Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич отверг роскошное предложение из Катара, потому что все еще надеется осуществить свою мечту и перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" интересовался Манджукичем и его одноклубником Пауло Дибалой еще минувшим летом, однако сделка по обмену этих двух игроков на Ромелу Лукаку сорвалась, потому что "красные дьяволы" не смогли договориться с Дибалой.



"Юнайтед" так и не купил нападающего в летнее трансферное окно, о чем, наверняка, уже пожалел. Маркус Рэшфорд, Анони Мартиаль и Мейсон Гринвуд пока не оправдывают надежд главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



Ожидается, что в январе "дьяволы" выйдут на трансферный рынок для приобретения нападающего, и еще накануне издание The Independent сообщило, что "Юнайтед" готов возобновить интерес к Манджукичу.



Сам 33-летний хорват тоже на это надеется и, как утверждает Daily Mail, даже отверг предложение из Катара, где ему были готовы платить 7 миллионов фунтов в год.