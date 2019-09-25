"Реал" попросил Погба отказаться от нового контракта с МЮ

Поль Погба "Реал" попросил полузащитника Поля Погба не подписывать новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Оградив Погба от интереса "Реала" и "Ювентуса" минувшим летом, теперь клуб с "Олд Траффорд" избрал своим приоритетом продление сотрудничества с Полем.

По окончании этого сезона у игрока сборной Франции останется только один год по действующем контракту, и это может стать проблемой для "Юнайтед" в будущем.

Как утверждает испанское издание Diario Madridista, боссы "Реала" обнадежили Погба, что попытаются его купить следующим летом — на трансфере Поля лично настаивает главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Однако "Реал" сообщил Погба, что сделает свое предложение о его покупке, только если Поль откажется сесть за стол переговоров с "Юнайтед". Теперь решение за Полем, который возвращается после травмы к матчу Кубка Лиги против "Рочдейла" в среду вечером — причем с новой прической.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1717

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 25.09.2019 15:33 # radik86radik
    Погба на этом фото похож на кусок шоколадного торта))

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  2. quavo 25.09.2019 15:31 # quavo
    Есть еще +1 , так что меньше 200 не уйдет

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  3. chr1s8rown 25.09.2019 15:31 # chr1s8rown
    команда мудников. считающий себя топ игроками.

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  4. dallaslp 25.09.2019 15:26 # dallaslp
    кстати, у Лингарда тоже новая прическа. Почему об этом не пишут?

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  5. vmjr 25.09.2019 15:11 # vmjr
    Я смотрю в МЮ одни проститутки!
    Даже нашу бывшую и то к себе забрали в своё время!

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  6. udaff 25.09.2019 15:06 # udaff
    Реал в своём репертуаре. Грязную возню затеяли.

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