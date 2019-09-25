"Реал" попросил Погба отказаться от нового контракта с МЮ
"Реал" попросил полузащитника Поля Погба не подписывать новый контракт с "Манчестер Юнайтед".
Оградив Погба от интереса "Реала" и "Ювентуса" минувшим летом, теперь клуб с "Олд Траффорд" избрал своим приоритетом продление сотрудничества с Полем.
По окончании этого сезона у игрока сборной Франции останется только один год по действующем контракту, и это может стать проблемой для "Юнайтед" в будущем.
Как утверждает испанское издание Diario Madridista, боссы "Реала" обнадежили Погба, что попытаются его купить следующим летом — на трансфере Поля лично настаивает главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.
Однако "Реал" сообщил Погба, что сделает свое предложение о его покупке, только если Поль откажется сесть за стол переговоров с "Юнайтед". Теперь решение за Полем, который возвращается после травмы к матчу Кубка Лиги против "Рочдейла" в среду вечером — причем с новой прической.
25.09.2019 15:00
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Последние комментарии:
Погба на этом фото похож на кусок шоколадного торта))
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Есть еще +1 , так что меньше 200 не уйдет
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команда мудников. считающий себя топ игроками.
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кстати, у Лингарда тоже новая прическа. Почему об этом не пишут?
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Я смотрю в МЮ одни проститутки!
Даже нашу бывшую и то к себе забрали в своё время!
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Реал в своём репертуаре. Грязную возню затеяли.
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