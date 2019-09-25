"Реал" попросил Погба отказаться от нового контракта с МЮ

"Реал" попросил полузащитника Поля Погба не подписывать новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Оградив Погба от интереса "Реала" и "Ювентуса" минувшим летом, теперь клуб с "Олд Траффорд" избрал своим приоритетом продление сотрудничества с Полем.



По окончании этого сезона у игрока сборной Франции останется только один год по действующем контракту, и это может стать проблемой для "Юнайтед" в будущем.



Как утверждает испанское издание Diario Madridista, боссы "Реала" обнадежили Погба, что попытаются его купить следующим летом — на трансфере Поля лично настаивает главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.



Однако "Реал" сообщил Погба, что сделает свое предложение о его покупке, только если Поль откажется сесть за стол переговоров с "Юнайтед". Теперь решение за Полем, который возвращается после травмы к матчу Кубка Лиги против "Рочдейла" в среду вечером — причем с новой прической.