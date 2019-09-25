Эктор Беллерин не сыграет с "Юнайтед"

Эктор Беллерин Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что защитник Эктор Беллерин не сыграет против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

Накануне вечером Беллерин вышел на заключительные 13 минут матча Кубка Лиги против "Ноттингем Форест". Это было первое появление Эктора на поле с января, когда он получил травму крестообразных связок колена.

Выход Беллерина был встречен овациями "Эмирейтс". Несмотря на непродолжительное пребывание на поле, 24-летний испанец успел отметиться результативной передачей, что помогло "канонирам" победить 5:0.

Однако на выезд к "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги в ближайший понедельник Эмери своего соотечественника не возьмет. Унаи будет плавно подводить Эктора к стартовому составу.

"Сыграет ли он с "Юнайтед"? Думаю, нет. Возможно, ему самому кажется, что он готов, но мы должны слушать доктора, а доктор хочет делать это постепенно. Сегодня был его первый матч и первые минуты. Возможно, он еще сыграет за резерв", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Беллерин, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 388

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 25.09.2019 14:34 # mancunia-planet
    Детсад против ясель, интересная битва младенцев блять предстоит

    (ответить)

  2. irbis85 25.09.2019 14:21 # irbis85
    а кто ж тогда справа будет? найлз вроде на дисквалификации...чамберс???значит проходной двор будет с правого фланга

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 25.09.2019 14:20 # lexa-arsenal
    стрижку поменял, может также будет бегать как и раньше

    (ответить)

  4. mixmaster 25.09.2019 14:19 # mixmaster
    там норм Чамберс справляется

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: