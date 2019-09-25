Эктор Беллерин не сыграет с "Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил, что защитник Эктор Беллерин не сыграет против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

Накануне вечером Беллерин вышел на заключительные 13 минут матча Кубка Лиги против "Ноттингем Форест". Это было первое появление Эктора на поле с января, когда он получил травму крестообразных связок колена.



Выход Беллерина был встречен овациями "Эмирейтс". Несмотря на непродолжительное пребывание на поле, 24-летний испанец успел отметиться результативной передачей, что помогло "канонирам" победить 5:0.



Однако на выезд к "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги в ближайший понедельник Эмери своего соотечественника не возьмет. Унаи будет плавно подводить Эктора к стартовому составу.



"Сыграет ли он с "Юнайтед"? Думаю, нет. Возможно, ему самому кажется, что он готов, но мы должны слушать доктора, а доктор хочет делать это постепенно. Сегодня был его первый матч и первые минуты. Возможно, он еще сыграет за резерв", — цитирует Эмери Sky Sports.