Двоим мужчинам предъявлены обвинения по поводу нападения на Колашинаца и Озила
Двоим мужчинам были предъявлены обвинения в связи с вооруженным нападением на игроков "Арсенала" Сеада Колашинаца и Месута Озила.
Напомним, 25 июля на Колашинаца и Озила была совершена попытка ограбления, однако Сеаду удалось защитить себя и товарища от бандитов с холодным оружием.
Сеад и Месут не пострадали, однако на время были вынуждены отстраниться не только от матчей, но и даже от тренировок, сидя дома под круглосуточной охраной.
А вот английская полиция не сидела сложа руки и смогла раскрыть это преступление, арестовав 30-летнего Эшли Смита и 26-летнего Джордана Нортхувера.
Как сообщает Sky Sports, еще 5 сентября в адрес двух мужчин были выдвинуты официальные обвинения по поводу ограбления, угрозы оружием и хранения наркотиков. Судить Смита и Нортхувера будут раздельно — 3 октября и 25 сентября, соответственно.
25.09.2019 13:00
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