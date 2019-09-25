Алиссон: "Я почти у цели"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон сообщил, что находится на пороге возвращения к выступлениям за клуб.
26-летий бразилец, в минувший понедельник признанный Голкипером Года по версии ФИФА, находится вне игры с матча первого тура Премьер-Лиги против "Норвича", когда он получил травму икроножной мышцы.
Алиссон пропустил почти семь недель, и все это время ворота "красных" защищал Адриан, подписанный минувшим летом как свободный агент.
Однако совсем скоро Адриану придется вернуться на скамейку запасных, потому что первый номер "Ливерпуля" уже рвется в бой.
"Мои дела идут хорошо. Думаю, я почти у цели".
"Я могу выходить на тренировочное поле и выполнять кое-какую вратарскую работу, и я чувствую себя очень хорошо. Я ощущаю уверенность, и я думаю, теперь мне просто нужно направить всю свою энергию, всю свою уверенность к возвращению к любимому делу".
"Я проделал огромную работу. Если оглядываться назад, то две недели назад я едва ходил. Теперь я бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была травмирована, и я очень рад этому".
"Это замечательно. Будучи игроком, ты хочешь контактировать с мячом, с парнями на тренировочном поле и в рутинных занятиях. Это то, что я люблю".
"Глядя на атмосферу на "Энфилде" и матчи по телевизору, я просто думаю, что хочу играть, хочу быть там, хочу помогать своим партнерам по команде. Мне не терпится вернуться, я больше не могу ждать!" — сообщил Алиссон официальному веб-сайту "Ливерпуля".
25.09.2019 12:00
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Последние комментарии:
вся эта рыночная продажная систаема аПЛ рассчитана сейчас на привлечение в фанаты шейхов арабских богачей - голубая лагуна МАнСИТИ
и конечно же Китайских миллионов фанов - для этого сделали Ливерпуль красно-желтая форма как нравится китайцам под цвет их флага - далее - Алиссон даже посмотрите с какими зауженными глазами вечно как и другой бразилец как Казах вечно замазан под китайца - Фирмино
Да даже на надписи на фото гляньте за Алиссоном здесь - английский уже под иероглифы декорируют. Хаха все ради китайцев) Ливер продан
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По сути Адриан тоже набрал форму. По сравнению с тем же Миньоле, просто на голову выше. Но Беккера порауже наигрывать.
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КНЯЗЬ!!!
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Придется отвоевывать свое место
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Жи есть лучший гк мира!
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с Лестером пригодится
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Против муму или куринхема и выйдет
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