Алиссон: "Я почти у цели"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон сообщил, что находится на пороге возвращения к выступлениям за клуб.

26-летий бразилец, в минувший понедельник признанный Голкипером Года по версии ФИФА, находится вне игры с матча первого тура Премьер-Лиги против "Норвича", когда он получил травму икроножной мышцы.



Алиссон пропустил почти семь недель, и все это время ворота "красных" защищал Адриан, подписанный минувшим летом как свободный агент.



Однако совсем скоро Адриану придется вернуться на скамейку запасных, потому что первый номер "Ливерпуля" уже рвется в бой.



"Мои дела идут хорошо. Думаю, я почти у цели".



"Я могу выходить на тренировочное поле и выполнять кое-какую вратарскую работу, и я чувствую себя очень хорошо. Я ощущаю уверенность, и я думаю, теперь мне просто нужно направить всю свою энергию, всю свою уверенность к возвращению к любимому делу".



"Я проделал огромную работу. Если оглядываться назад, то две недели назад я едва ходил. Теперь я бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была травмирована, и я очень рад этому".



"Это замечательно. Будучи игроком, ты хочешь контактировать с мячом, с парнями на тренировочном поле и в рутинных занятиях. Это то, что я люблю".



"Глядя на атмосферу на "Энфилде" и матчи по телевизору, я просто думаю, что хочу играть, хочу быть там, хочу помогать своим партнерам по команде. Мне не терпится вернуться, я больше не могу ждать!" — сообщил Алиссон официальному веб-сайту "Ливерпуля".