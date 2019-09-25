Алиссон: "Я почти у цели"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон сообщил, что находится на пороге возвращения к выступлениям за клуб.

26-летий бразилец, в минувший понедельник признанный Голкипером Года по версии ФИФА, находится вне игры с матча первого тура Премьер-Лиги против "Норвича", когда он получил травму икроножной мышцы.

Алиссон пропустил почти семь недель, и все это время ворота "красных" защищал Адриан, подписанный минувшим летом как свободный агент.

Однако совсем скоро Адриану придется вернуться на скамейку запасных, потому что первый номер "Ливерпуля" уже рвется в бой.

"Мои дела идут хорошо. Думаю, я почти у цели".

"Я могу выходить на тренировочное поле и выполнять кое-какую вратарскую работу, и я чувствую себя очень хорошо. Я ощущаю уверенность, и я думаю, теперь мне просто нужно направить всю свою энергию, всю свою уверенность к возвращению к любимому делу".

"Я проделал огромную работу. Если оглядываться назад, то две недели назад я едва ходил. Теперь я бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была травмирована, и я очень рад этому".

"Это замечательно. Будучи игроком, ты хочешь контактировать с мячом, с парнями на тренировочном поле и в рутинных занятиях. Это то, что я люблю".

"Глядя на атмосферу на "Энфилде" и матчи по телевизору, я просто думаю, что хочу играть, хочу быть там, хочу помогать своим партнерам по команде. Мне не терпится вернуться, я больше не могу ждать!" — сообщил Алиссон официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 12:00

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  1. gidro-met 25.09.2019 14:18 # gidro-met
    вся эта рыночная продажная систаема аПЛ рассчитана сейчас на привлечение в фанаты шейхов арабских богачей - голубая лагуна МАнСИТИ

    и конечно же Китайских миллионов фанов - для этого сделали Ливерпуль красно-желтая форма как нравится китайцам под цвет их флага - далее - Алиссон даже посмотрите с какими зауженными глазами вечно как и другой бразилец как Казах вечно замазан под китайца - Фирмино
    Да даже на надписи на фото гляньте за Алиссоном здесь - английский уже под иероглифы декорируют. Хаха все ради китайцев) Ливер продан

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  2. lovrentiy 25.09.2019 13:31 # lovrentiy
    По сути Адриан тоже набрал форму. По сравнению с тем же Миньоле, просто на голову выше. Но Беккера порауже наигрывать.

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  3. electric 25.09.2019 12:50 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  4. liverfun 25.09.2019 12:22 # liverfun
    Придется отвоевывать свое место

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  5. slash-lfc 25.09.2019 12:13 # slash-lfc
    Жи есть лучший гк мира!

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  6. gerrard08 25.09.2019 12:13 # gerrard08
    с Лестером пригодится

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  7. tigerpool 25.09.2019 12:10 # tigerpool
    Против муму или куринхема и выйдет

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