Леннон считает, что Игроком Года должен был стать Ван Дейк, а не Месси

Лионель Месси и Виргил Ван Дейк Главный тренер "Селтика" Нил Леннон считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк больше заслуживал награду Игроку Года по версии ФИФА, нежели нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

В минувший понедельник ФИФА назвала Месси лучшим футболистом 2019 года, несмотря на то, что Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов, на пути к трофею обыграв "Барселону" с Месси в составе.

Леннон, который в свое время и привел Ван Дейка в британский футбол, купив Виргила в "Селтик", считает, что с его бывшим подопечным обошлись несправедливо.

"Месси есть Месси. Его показатели результативности выглядят как нечто само собой разумеющееся, потому что он делает это так хорошо на регулярной основе".

"Но я думаю, Виргил показал себя выдающимся игроком на внутренней и европейской аренах, и он заслуживал эту награду. Я расстроен за него".

"Возможно, Виргилу помешало то, что он защитник".

"Мы живем в эру Роналду и Месси. Нам повезло, что они у нас есть, и мы должны наслаждаться ими. Слова "удивительные" недостаточно, когда мы говорим об этих двух игроках".

"Но мне кажется, Виргил проявил себя выдающимся образом в каждом аспекте своей игры как центральный защитник", — цитирует Леннона Sky Sports.


Метки Барселона, Ван Дейк, Леннон, Ливерпуль, Месси, награды, Селтик, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 25.09.2019 11:41 # lovrentiy
    Леннон прав, только с порванными пердаками пенсы, могут с этим не согласится.

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  2. slash-lfc 25.09.2019 11:11 # slash-lfc
    Жи ежжи Виргилю дадут ЗМ и все будет чикибегиристайн.

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