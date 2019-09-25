Леннон считает, что Игроком Года должен был стать Ван Дейк, а не Месси

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк больше заслуживал награду Игроку Года по версии ФИФА, нежели нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

В минувший понедельник ФИФА назвала Месси лучшим футболистом 2019 года, несмотря на то, что Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов, на пути к трофею обыграв "Барселону" с Месси в составе.



Леннон, который в свое время и привел Ван Дейка в британский футбол, купив Виргила в "Селтик", считает, что с его бывшим подопечным обошлись несправедливо.



"Месси есть Месси. Его показатели результативности выглядят как нечто само собой разумеющееся, потому что он делает это так хорошо на регулярной основе".



"Но я думаю, Виргил показал себя выдающимся игроком на внутренней и европейской аренах, и он заслуживал эту награду. Я расстроен за него".



"Возможно, Виргилу помешало то, что он защитник".



"Мы живем в эру Роналду и Месси. Нам повезло, что они у нас есть, и мы должны наслаждаться ими. Слова "удивительные" недостаточно, когда мы говорим об этих двух игроках".



"Но мне кажется, Виргил проявил себя выдающимся образом в каждом аспекте своей игры как центральный защитник", — цитирует Леннона Sky Sports.