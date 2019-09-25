Кэрролл может не выйти в стартовом составе "Ньюкасла" до января

Медицинский персонал "Ньюкасла" опасается, что нападающий Энди Кэрролл не будет готов играть матчи в стартовом составе до конца календарного года.

Напомним, минувшим летом Кэрролл вернулся в родной "Ньюкасл" после истечения своего контракта с "Вест Хэмом", который устал от бесконечных проблем Энди со здоровьем.



Кэрролл уже восстановился после операции на лодыжке, а в минувший уикенд состоялся эмоциональный второй дебют Энди за "сорок" — 30-летний англичанин под овации трибун появился на заключительные восемь минут безголевого матча против "Брайтона".



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, в ближайшие три-четыре месяца роль Кэрролла в команде Стива Брюса останется столь же эпизодической.



Дело в том, что проблемы с лодыжкой окончательно не оставили Кэрролла в покое. Формально Энди здоров, но увеличение физической нагрузки чревато осложнениями, поэтому до Рождества как минимум экс-нападающий "Ливерпуля" будет вынужден ограничивать себя выходами на замену.