Кэрролл может не выйти в стартовом составе "Ньюкасла" до января

Энди Кэрролл Медицинский персонал "Ньюкасла" опасается, что нападающий Энди Кэрролл не будет готов играть матчи в стартовом составе до конца календарного года.

Напомним, минувшим летом Кэрролл вернулся в родной "Ньюкасл" после истечения своего контракта с "Вест Хэмом", который устал от бесконечных проблем Энди со здоровьем.

Кэрролл уже восстановился после операции на лодыжке, а в минувший уикенд состоялся эмоциональный второй дебют Энди за "сорок" — 30-летний англичанин под овации трибун появился на заключительные восемь минут безголевого матча против "Брайтона".

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, в ближайшие три-четыре месяца роль Кэрролла в команде Стива Брюса останется столь же эпизодической.

Дело в том, что проблемы с лодыжкой окончательно не оставили Кэрролла в покое. Формально Энди здоров, но увеличение физической нагрузки чревато осложнениями, поэтому до Рождества как минимум экс-нападающий "Ливерпуля" будет вынужден ограничивать себя выходами на замену.


Метки Кэрролл, Ньюкасл, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 10:00

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  1. udaff 25.09.2019 11:40 # udaff
    Очень жаль его. Если бы не травмы, карьера сложилась бы сильно по-другому. Талант у него всегда был. Яркие голы в его копилке ой как имеются.

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  2. liverpool1892est 25.09.2019 10:44 # liverpool1892est
    Когда то мы за это хрустальное полено 35 млн фунтов отвалили...по нынешним деньгам это примерно 120 млн:)

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  3. liverpool1892est 25.09.2019 10:40 # liverpool1892est
    Оуэн Харгривз v.2.0

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  4. bushwacka 25.09.2019 10:36 # bushwacka
    Единственное чем он запомнился, так это трансферной стоимостью на то время + ракетой в ворота Сосяр.

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  5. danilych89 25.09.2019 10:20 # danilych89
    честно говоря, уже даже жалко Энди. здоровенный детина, но на стеклянных ногах..

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  6. beatles-red 25.09.2019 10:09 # beatles-red
    Надо заканчивать карьеру и стать инди-рокером

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