Кэрролл может не выйти в стартовом составе "Ньюкасла" до января
Медицинский персонал "Ньюкасла" опасается, что нападающий Энди Кэрролл не будет готов играть матчи в стартовом составе до конца календарного года.
Напомним, минувшим летом Кэрролл вернулся в родной "Ньюкасл" после истечения своего контракта с "Вест Хэмом", который устал от бесконечных проблем Энди со здоровьем.
Кэрролл уже восстановился после операции на лодыжке, а в минувший уикенд состоялся эмоциональный второй дебют Энди за "сорок" — 30-летний англичанин под овации трибун появился на заключительные восемь минут безголевого матча против "Брайтона".
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, в ближайшие три-четыре месяца роль Кэрролла в команде Стива Брюса останется столь же эпизодической.
Дело в том, что проблемы с лодыжкой окончательно не оставили Кэрролла в покое. Формально Энди здоров, но увеличение физической нагрузки чревато осложнениями, поэтому до Рождества как минимум экс-нападающий "Ливерпуля" будет вынужден ограничивать себя выходами на замену.
25.09.2019 10:00
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Очень жаль его. Если бы не травмы, карьера сложилась бы сильно по-другому. Талант у него всегда был. Яркие голы в его копилке ой как имеются.
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Когда то мы за это хрустальное полено 35 млн фунтов отвалили...по нынешним деньгам это примерно 120 млн:)
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Оуэн Харгривз v.2.0
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Единственное чем он запомнился, так это трансферной стоимостью на то время + ракетой в ворота Сосяр.
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честно говоря, уже даже жалко Энди. здоровенный детина, но на стеклянных ногах..
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Надо заканчивать карьеру и стать инди-рокером
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