Гвардиола защищает Бернарду Силва после скандального твита
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту своего плеймейкера Бернарду Силвы, которого заподозрили в проявлении расизма в отношении своего одноклубника Бенжамена Менди.
Напомним, на днях стало известно, что FA проверит удаленный твит Силвы на предмет расизма. Различные публичные личности и организации уже высказали свои претензии Бернарду за оскорбительное изображение.
После победы 0:3 над "Престоном" в Кубке Лиги Гвардиола выразил поддержку подопечному, а также заверил, что Силва просто не может быть расистом.
"Если честно, я не знаю, что произошло. Людям стоит сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом, потому что они не знают, про какого парня говорят".
"Бернарду — один из самых милых людей, что я только встречал в своей жизни. Он говорит на четырех-пяти языках, и это лучший способ понять, насколько он лишен каких-либо предубеждений, вдобавок он один из лучших друзей Менди. Он ему как брат".
"Та картинка — не для того, чтобы показать цвет кожи. Он взял детское фото Бенжамена и сравнил его с этим нарисованным персонажем, который довольно похож".
"Если они хотя провести расследование и опросить Бернарду, то он готов все рассказать. Но сперва вам нужно четко понять, про какого человека вы говорите".
"С белыми людьми часто бывают ситуации, когда твое лицо сравнивают с каким-либо нарисованным персонажем, потому что вы похожи, но никому нет до этого дела".
"Думаю, своим ответом Менди все прояснил. Они постоянно шутят. Возможно, я бы лишь посоветовал скрыться от социальных сетей... Если они что-нибудь предпримут в отношении него, это будет ошибкой".
"Бернарду — исключительная личность. Этот парень говорит на пяти языках и совершенно лишен предубеждений насчет цвета кожи, национальностей и прочего", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
25.09.2019 09:00
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очень поучительно - Силва не видит в этом расизма, сам Менди не видит в этом расизма, а какая-то в край ох@вшая организация с огромным самомнением, которую никто и не спрашивал, лезет с нравоучениями. если сама "жертва" говорит, что здесь нет никакого расизма, то какие могут быть вопросы?
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Такими темпами скоро белые станут рабами ниггеров. Хотя возможно уже стали
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Надо быть проще. С этим расизмом и толерантностью мир ебнулся в край
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лицемерный шарлатан расист, в свое время Яя прогнал с двух клубов, спросите Яя он главный спец по расизму
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Один расист защищает другого. Ничего нового. А по "нагибаторов" Сити, если бы не шальной гол Компани, который залетает один из тысячи, не видать бы им чемпика в прошлом сезоне. "Нагибаторы" тоже мне. Ливерпуль взял ЛЧ на характере, в отличии от Сити, который может похвастаться отсутствием яиц и вечно кажущимся заговором против них. Кстати о заговоре - недавно бана избежали, точнее купили. Странно как-то, заговор вроде есть, и вроде его нет
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Он взял детское фото Бенжамена
и сравнил его с этим нарисованным
персонажем, который довольно похож".
ах ты шлюха. расист. знаем как он отнасился к туре.
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Не так все просто. Эти ху, есосы из ФА, ФИФА, УЕФА, ищут повода как усложнить жизнь Королям! Одна их сборная ФИФА чего стоит. Ни одного игрока МС в топ 10, при том что нагнули этот сраный ливер, и лишь по недоразумению не прошли ттх из-за ВАР.
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Еще и Гвардиолу за расизм накажут после таких слов
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Да идиоты, что с них взять! Совсем уже там с ума сошли со своим расизмом(((
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