Гвардиола защищает Бернарду Силва после скандального твита

Бернарду Силва Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту своего плеймейкера Бернарду Силвы, которого заподозрили в проявлении расизма в отношении своего одноклубника Бенжамена Менди.

Напомним, на днях стало известно, что FA проверит удаленный твит Силвы на предмет расизма. Различные публичные личности и организации уже высказали свои претензии Бернарду за оскорбительное изображение.

После победы 0:3 над "Престоном" в Кубке Лиги Гвардиола выразил поддержку подопечному, а также заверил, что Силва просто не может быть расистом.

"Если честно, я не знаю, что произошло. Людям стоит сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом, потому что они не знают, про какого парня говорят".

"Бернарду — один из самых милых людей, что я только встречал в своей жизни. Он говорит на четырех-пяти языках, и это лучший способ понять, насколько он лишен каких-либо предубеждений, вдобавок он один из лучших друзей Менди. Он ему как брат".

"Та картинка — не для того, чтобы показать цвет кожи. Он взял детское фото Бенжамена и сравнил его с этим нарисованным персонажем, который довольно похож".

"Если они хотя провести расследование и опросить Бернарду, то он готов все рассказать. Но сперва вам нужно четко понять, про какого человека вы говорите".

"С белыми людьми часто бывают ситуации, когда твое лицо сравнивают с каким-либо нарисованным персонажем, потому что вы похожи, но никому нет до этого дела".

"Думаю, своим ответом Менди все прояснил. Они постоянно шутят. Возможно, я бы лишь посоветовал скрыться от социальных сетей... Если они что-нибудь предпримут в отношении него, это будет ошибкой".

"Бернарду — исключительная личность. Этот парень говорит на пяти языках и совершенно лишен предубеждений насчет цвета кожи, национальностей и прочего", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Менди, Силва

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 25.09.2019 10:18 # danilych89
    очень поучительно - Силва не видит в этом расизма, сам Менди не видит в этом расизма, а какая-то в край ох@вшая организация с огромным самомнением, которую никто и не спрашивал, лезет с нравоучениями. если сама "жертва" говорит, что здесь нет никакого расизма, то какие могут быть вопросы?

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  2. fc-oil 25.09.2019 10:18 # fc-oil
    Такими темпами скоро белые станут рабами ниггеров. Хотя возможно уже стали

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  3. beatles-red 25.09.2019 09:56 # beatles-red
    Надо быть проще. С этим расизмом и толерантностью мир ебнулся в край

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  4. gio 25.09.2019 09:52 # gio
    лицемерный шарлатан расист, в свое время Яя прогнал с двух клубов, спросите Яя он главный спец по расизму

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  5. masta 25.09.2019 09:50 # masta
    Один расист защищает другого. Ничего нового. А по "нагибаторов" Сити, если бы не шальной гол Компани, который залетает один из тысячи, не видать бы им чемпика в прошлом сезоне. "Нагибаторы" тоже мне. Ливерпуль взял ЛЧ на характере, в отличии от Сити, который может похвастаться отсутствием яиц и вечно кажущимся заговором против них. Кстати о заговоре - недавно бана избежали, точнее купили. Странно как-то, заговор вроде есть, и вроде его нет

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  6. chr1s8rown 25.09.2019 09:46 # chr1s8rown
    Он взял детское фото Бенжамена
    и сравнил его с этим нарисованным
    персонажем, который довольно похож".
    ах ты шлюха. расист. знаем как он отнасился к туре.

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  7. mcfc-fantactic 25.09.2019 09:28 # mcfc-fantactic
    Не так все просто. Эти ху, есосы из ФА, ФИФА, УЕФА, ищут повода как усложнить жизнь Королям! Одна их сборная ФИФА чего стоит. Ни одного игрока МС в топ 10, при том что нагнули этот сраный ливер, и лишь по недоразумению не прошли ттх из-за ВАР.

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  8. ilovemanutd 25.09.2019 09:26 # ilovemanutd
    Еще и Гвардиолу за расизм накажут после таких слов

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  9. arhangel777 25.09.2019 09:20 # arhangel777
    Да идиоты, что с них взять! Совсем уже там с ума сошли со своим расизмом(((

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