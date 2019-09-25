Гвардиола защищает Бернарду Силва после скандального твита

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту своего плеймейкера Бернарду Силвы, которого заподозрили в проявлении расизма в отношении своего одноклубника Бенжамена Менди.

Напомним, на днях стало известно, что FA проверит удаленный твит Силвы на предмет расизма. Различные публичные личности и организации уже высказали свои претензии Бернарду за оскорбительное изображение.



После победы 0:3 над "Престоном" в Кубке Лиги Гвардиола выразил поддержку подопечному, а также заверил, что Силва просто не может быть расистом.



"Если честно, я не знаю, что произошло. Людям стоит сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом, потому что они не знают, про какого парня говорят".



"Бернарду — один из самых милых людей, что я только встречал в своей жизни. Он говорит на четырех-пяти языках, и это лучший способ понять, насколько он лишен каких-либо предубеждений, вдобавок он один из лучших друзей Менди. Он ему как брат".



"Та картинка — не для того, чтобы показать цвет кожи. Он взял детское фото Бенжамена и сравнил его с этим нарисованным персонажем, который довольно похож".



"Если они хотя провести расследование и опросить Бернарду, то он готов все рассказать. Но сперва вам нужно четко понять, про какого человека вы говорите".



"С белыми людьми часто бывают ситуации, когда твое лицо сравнивают с каким-либо нарисованным персонажем, потому что вы похожи, но никому нет до этого дела".



"Думаю, своим ответом Менди все прояснил. Они постоянно шутят. Возможно, я бы лишь посоветовал скрыться от социальных сетей... Если они что-нибудь предпримут в отношении него, это будет ошибкой".



"Бернарду — исключительная личность. Этот парень говорит на пяти языках и совершенно лишен предубеждений насчет цвета кожи, национальностей и прочего", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.