Среди номинантов на Golden Boy осталось шестеро игроков из Премьер-Лиги
В шорт-листе на индивидуальную награду Golden Boy по итогам 2019 года осталось только шестеро игроков, выступающих в Премьер-Лиге.
Как известно, награда Golden Boy ежегодно вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе (не старше 21 года). Прежде ее обладателями становились Уэйн Руни, Рахим Стерлинг и Поль Погба, а в 2018 она досталась защитнику Маттейсу Де Лигту.
Изначально в шорт-листе Tuttosport значилось 100 игроков, затем список был урезан до 80, а накануне — до 40 имен. Среди номинантов остаются Мейсон Маунт из "Челси", Рис Нелсон с Маттео Гендузи из "Арсенала", Мойзе Кин из "Эвертона", Фил Фоден из "Манчестер Сити" и Том Деле-Баширу из "Уотфорда".
Также среди номинантов есть вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо, а фаворитом на сей раз считается нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш.
25.09.2019 08:00
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Где Трент?!
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Тренту ещё нет 21, но его нет в этом списке. Он похоже, слишком хорош, для Голоден Бой.
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Феликс будет
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