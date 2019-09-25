Среди номинантов на Golden Boy осталось шестеро игроков из Премьер-Лиги

В шорт-листе на индивидуальную награду Golden Boy по итогам 2019 года осталось только шестеро игроков, выступающих в Премьер-Лиге.

Как известно, награда Golden Boy ежегодно вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе (не старше 21 года). Прежде ее обладателями становились Уэйн Руни, Рахим Стерлинг и Поль Погба, а в 2018 она досталась защитнику Маттейсу Де Лигту.



Изначально в шорт-листе Tuttosport значилось 100 игроков, затем список был урезан до 80, а накануне — до 40 имен. Среди номинантов остаются Мейсон Маунт из "Челси", Рис Нелсон с Маттео Гендузи из "Арсенала", Мойзе Кин из "Эвертона", Фил Фоден из "Манчестер Сити" и Том Деле-Баширу из "Уотфорда".



Также среди номинантов есть вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо, а фаворитом на сей раз считается нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш.