Среди номинантов на Golden Boy осталось шестеро игроков из Премьер-Лиги

Рис Нелсон и Маттео Гендузи В шорт-листе на индивидуальную награду Golden Boy по итогам 2019 года осталось только шестеро игроков, выступающих в Премьер-Лиге.

Как известно, награда Golden Boy ежегодно вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе (не старше 21 года). Прежде ее обладателями становились Уэйн Руни, Рахим Стерлинг и Поль Погба, а в 2018 она досталась защитнику Маттейсу Де Лигту.

Изначально в шорт-листе Tuttosport значилось 100 игроков, затем список был урезан до 80, а накануне — до 40 имен. Среди номинантов остаются Мейсон Маунт из "Челси", Рис Нелсон с Маттео Гендузи из "Арсенала", Мойзе Кин из "Эвертона", Фил Фоден из "Манчестер Сити" и Том Деле-Баширу из "Уотфорда".

Также среди номинантов есть вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо, а фаворитом на сей раз считается нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш.


Метки Golden Boy, награды

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 25.09.2019 08:16 # liverbro
    Где Трент?!

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  2. nazar07 25.09.2019 08:10 # nazar07
    Тренту ещё нет 21, но его нет в этом списке. Он похоже, слишком хорош, для Голоден Бой.

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  3. qwerd 25.09.2019 08:04 # qwerd
    Феликс будет

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