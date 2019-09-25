Почеттино планирует январские трансферы

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что уже планирует январские трансферы.

Во вторник вечером "шпоры" выбыли из Кубка Лиги, проиграв матч 3-го раунда "Колчестеру". После 90 минут без голов подопечные Почеттино уступили в серии пенальти — промахи допустили Кристиан Эриксен и Лукас Моура.



После вылета из турнира Почеттино прокомментировал ситуацию в своей команде, а также сообщил, что уже ждет возобновления трансферного окна.



"Мы так упорно работаем, чтобы все были на одной волне. Нам лишь нужно время. Январь будет хорошей возможностью привести кое-какие вещи в порядок. Когда ты не можешь контролировать что-либо, это проблема".



"Этот результат показывает, что все мы люди, и чтобы продлевать свой успех в футболе, тебе нужно меняться каждый сезон и находить разные решения. Нам нужно что-нибудь другое, и мы ждем этого".



"Мы проиграли матч по пенальти, но мы стремились к победе. Когда ты играешь на этой стадии, важна не игра, а результат".



"В этом красота соревнования, здесь всегда что-нибудь может произойти. Мы хотели пройти дальше, но вылетели".



"Когда в твоей команде есть нерешенные вопросы, это всегда сложно. Ты теряешь время, а затем тебе нужно время наверстать упущенное. Так и с нами".



"Возможно, мы играем хорошо, но нам нужно нечто дополнительное — эта душевная связь, объединяющая энергия. Нельзя, чтобы каждый думал о своем".



"Нам нужно время, чтобы восстановить эту сплоченность, без которой нельзя выступать на этом уровне", — цитирует Почеттино Sky Sports.