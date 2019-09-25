Почеттино планирует январские трансферы
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что уже планирует январские трансферы.
Во вторник вечером "шпоры" выбыли из Кубка Лиги, проиграв матч 3-го раунда "Колчестеру". После 90 минут без голов подопечные Почеттино уступили в серии пенальти — промахи допустили Кристиан Эриксен и Лукас Моура.
После вылета из турнира Почеттино прокомментировал ситуацию в своей команде, а также сообщил, что уже ждет возобновления трансферного окна.
"Мы так упорно работаем, чтобы все были на одной волне. Нам лишь нужно время. Январь будет хорошей возможностью привести кое-какие вещи в порядок. Когда ты не можешь контролировать что-либо, это проблема".
"Этот результат показывает, что все мы люди, и чтобы продлевать свой успех в футболе, тебе нужно меняться каждый сезон и находить разные решения. Нам нужно что-нибудь другое, и мы ждем этого".
"Мы проиграли матч по пенальти, но мы стремились к победе. Когда ты играешь на этой стадии, важна не игра, а результат".
"В этом красота соревнования, здесь всегда что-нибудь может произойти. Мы хотели пройти дальше, но вылетели".
"Когда в твоей команде есть нерешенные вопросы, это всегда сложно. Ты теряешь время, а затем тебе нужно время наверстать упущенное. Так и с нами".
"Возможно, мы играем хорошо, но нам нужно нечто дополнительное — эта душевная связь, объединяющая энергия. Нельзя, чтобы каждый думал о своем".
"Нам нужно время, чтобы восстановить эту сплоченность, без которой нельзя выступать на этом уровне", — цитирует Почеттино Sky Sports.
25.09.2019 07:00
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