"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги от команды четвертого дивизиона

Маурисио Почеттино Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Лиги. Не обошлось без сенсации.

Главной и, пожалуй, единственной сенсацией этого вечера стал вылет из турнира "Тоттенхэма", который в серии пенальти уступил "Колчестеру" из Лиги Два после 90 минут без голов.

В то же время "Арсенал", "Манчестер Сити", "Лестер", "Саутгемптон", "Эвертон" и "Уотфорд" добились побед над соперниками ниже рангом и прошли дальше.

"Арсенал" — "Ноттингем Форест" — 5:0 (1:0)

Голы: Мартинелли 31, 90, Холдинг 71, Уиллок 77, Нелсон 84.

"Арсенал": Мартинес, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Тирни (Беллерин 77), Уиллок, Торрейра, Нелсон, Озил (Себальос 71), Смит-Роу (Сака 45), Мартинелли.

"Колчестер" — "Тоттенхэм" — 0:0 (0:0) победа "Колчестера" в серии пенальти — 4:3

"Тоттенхэм": Гассанига, Уолкер-Питерс, Санчес, Танганга (Сон 66), Дэвис, Дайер, Ваньяма, Скипп (Ламела 78), Алли, Моура, Пэрротт (Эриксен 66).

"Лутон" — "Лестер" — 0:4 (0:2)

Голы: Грей 34, Джастин 44, Тилеманс 79, Ихеаначо 86.

"Лестер": Уорд, Джастин, Морган, Эванс, Фукс, Ндиди (Чоудури 77), Грей, Тилеманс, Прат, Олбрайтон, Перес (Ихеаначо 71).

"Портсмут" — "Саутгемптон" — 0:4 (0:2)

Голы: Ингс 21, 44, Соареш 77, Редмонд 86.

"Саутгемптон": Маккарти, Сореш, Йошида, Беднарек, Бертран, Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Ингс (Лонг 83), Обамфеми (Редмонд 72), Адамс.

"Престон" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:3)

Голы: Стерлинг 19, Жезус 35, Ледсон 42 (авт).

"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо (Менди 60), Гарсия, Харвуд-Беллис, Канселу, Гюндоган, Фоден, Давид Сильва (Бернабе 63), Бернарду Силва, Стерлинг (Махрез 73), Жезус.

"Шеффилд Уэнсдей" — "Эвертон" — 0:2 (0:2)

Голы: Калверт-Левин 6, 10.

"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Динь, Дэвис, Дельф (Шнайдерлен 90), Ришарлисон (Уолкотт 67), Ивоби, Бернард (Сигурдссон 76), Калвер-Левин.

"Уотфорд" — "Суонси" — 2:1 (1:1)

Голы: Уэлбек 28, Перейра 79 — Сарридж 34.

"Уотфорд": Гомес, Мазина, Предль, Кабаселе, Янмат, Чалоба, Дукуре (Сарр 61), Уэлбек, Кина (Клеверли 56), Перейра, Грей (Деулофеу 77).

"Кроули" — "Стоук" — 1:1 (1:1) победа "Кроули" в серии пенальти — 5:3

Голы: Фергюсон 38 — Вокс 23.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 23:55

Количество просмотров Просмотров: 1544

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lovrentiy 25.09.2019 00:27 # lovrentiy
    Единственные ебари синих мешков, и те слители.

    (ответить)

  2. sausage 25.09.2019 00:22 # sausage
    А тем временем Головин в одно лицо уничтожил идущую на 3-ем месте Ниццу - 2 гола и гп. Эх, жаль, что он не в то время в Монако перешёл. По факту единственный стоящий игрок в клубе сейчас.

    (ответить)

  3. sausage 25.09.2019 00:18 # sausage
    Всё, походу, Почеттино окончательно заебался тащить шпор в никуда и собрался на выход. Реал ждёт, Вудворд не спи.

    (ответить)

  4. aliluya-nn 25.09.2019 00:16 # aliluya-nn
    Шпоры в лучших традициях МЮ сыграли)
    У Арсенала Чемберс лучший игрок матча имхо ..надеюсь пока Беллерин форму не наберет - будем его видеть справа в защите ..Холдинга в основу

    (ответить)

  5. moneymaker 25.09.2019 00:11 # moneymaker
    Ожидаемый спад финалиста ЛЧ, странно как зеропук еще держится

    (ответить)

  6. chebrec 25.09.2019 00:10 # chebrec
    Шта там в Тоттенэме твориться то а

    (ответить)

  7. slash-lfc 25.09.2019 00:08 # slash-lfc
    Тоттингем на уровне

    (ответить)

  8. mc-od 25.09.2019 00:08 # mc-od
    24.09.2019 22:52 # удалить
    mc-od

    Молодняк неплохо смотрится. Главное, хотелось бы чтобы не пропустили...

    Источник: http://fapl.ru/posts/73599/?c=1

    По-чемпионски, KPACUBO.))

    P.S. Колчестер на троне, про Кур не буду писать...

    (ответить)

  9. thegodfather 25.09.2019 00:07 # thegodfather
    перспективы шпор в деле

    (ответить)

  10. sausage 25.09.2019 00:04 # sausage
    Арсенал, шпоры, да и Лестер говносоставы выставили на этот раунд, но у Тоттенхэма не прокатило) Интересно, что завтра манки и Ливерпуль в старте нарисуют?)

    (ответить)

  11. bes-ter 25.09.2019 00:00 # bes-ter
    Они просто АПЛ брать будут

    (ответить)

  12. mancunia-planet 24.09.2019 23:59 # mancunia-planet
    здрасте приехали

    (ответить)

  13. reams 24.09.2019 23:58 # reams
    Чемберс Холдинг норм дуэт связок был бы, но Эмери решит, конечно же, по-другому, а по краям Бельерин и Тирни-имба
    Мартинелли хорош, но в основу ему не пробиться все равно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: