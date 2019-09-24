"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги от команды четвертого дивизиона
Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Лиги. Не обошлось без сенсации.
Главной и, пожалуй, единственной сенсацией этого вечера стал вылет из турнира "Тоттенхэма", который в серии пенальти уступил "Колчестеру" из Лиги Два после 90 минут без голов.
В то же время "Арсенал", "Манчестер Сити", "Лестер", "Саутгемптон", "Эвертон" и "Уотфорд" добились побед над соперниками ниже рангом и прошли дальше.
"Арсенал" — "Ноттингем Форест" — 5:0 (1:0)
Голы: Мартинелли 31, 90, Холдинг 71, Уиллок 77, Нелсон 84.
"Арсенал": Мартинес, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Тирни (Беллерин 77), Уиллок, Торрейра, Нелсон, Озил (Себальос 71), Смит-Роу (Сака 45), Мартинелли.
"Колчестер" — "Тоттенхэм" — 0:0 (0:0) победа "Колчестера" в серии пенальти — 4:3
"Тоттенхэм": Гассанига, Уолкер-Питерс, Санчес, Танганга (Сон 66), Дэвис, Дайер, Ваньяма, Скипп (Ламела 78), Алли, Моура, Пэрротт (Эриксен 66).
"Лутон" — "Лестер" — 0:4 (0:2)
Голы: Грей 34, Джастин 44, Тилеманс 79, Ихеаначо 86.
"Лестер": Уорд, Джастин, Морган, Эванс, Фукс, Ндиди (Чоудури 77), Грей, Тилеманс, Прат, Олбрайтон, Перес (Ихеаначо 71).
"Портсмут" — "Саутгемптон" — 0:4 (0:2)
Голы: Ингс 21, 44, Соареш 77, Редмонд 86.
"Саутгемптон": Маккарти, Сореш, Йошида, Беднарек, Бертран, Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Ингс (Лонг 83), Обамфеми (Редмонд 72), Адамс.
"Престон" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:3)
Голы: Стерлинг 19, Жезус 35, Ледсон 42 (авт).
"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо (Менди 60), Гарсия, Харвуд-Беллис, Канселу, Гюндоган, Фоден, Давид Сильва (Бернабе 63), Бернарду Силва, Стерлинг (Махрез 73), Жезус.
"Шеффилд Уэнсдей" — "Эвертон" — 0:2 (0:2)
Голы: Калверт-Левин 6, 10.
"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Динь, Дэвис, Дельф (Шнайдерлен 90), Ришарлисон (Уолкотт 67), Ивоби, Бернард (Сигурдссон 76), Калвер-Левин.
"Уотфорд" — "Суонси" — 2:1 (1:1)
Голы: Уэлбек 28, Перейра 79 — Сарридж 34.
"Уотфорд": Гомес, Мазина, Предль, Кабаселе, Янмат, Чалоба, Дукуре (Сарр 61), Уэлбек, Кина (Клеверли 56), Перейра, Грей (Деулофеу 77).
"Кроули" — "Стоук" — 1:1 (1:1) победа "Кроули" в серии пенальти — 5:3
Голы: Фергюсон 38 — Вокс 23.
24.09.2019 23:55
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Последние комментарии:
Единственные ебари синих мешков, и те слители.
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А тем временем Головин в одно лицо уничтожил идущую на 3-ем месте Ниццу - 2 гола и гп. Эх, жаль, что он не в то время в Монако перешёл. По факту единственный стоящий игрок в клубе сейчас.
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Всё, походу, Почеттино окончательно заебался тащить шпор в никуда и собрался на выход. Реал ждёт, Вудворд не спи.
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Шпоры в лучших традициях МЮ сыграли)
У Арсенала Чемберс лучший игрок матча имхо ..надеюсь пока Беллерин форму не наберет - будем его видеть справа в защите ..Холдинга в основу
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Ожидаемый спад финалиста ЛЧ, странно как зеропук еще держится
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Шта там в Тоттенэме твориться то а
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Тоттингем на уровне
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24.09.2019 22:52 # удалить
mc-od
Молодняк неплохо смотрится. Главное, хотелось бы чтобы не пропустили...
Источник: http://fapl.ru/posts/73599/?c=1
По-чемпионски, KPACUBO.))
P.S. Колчестер на троне, про Кур не буду писать...
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перспективы шпор в деле
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Арсенал, шпоры, да и Лестер говносоставы выставили на этот раунд, но у Тоттенхэма не прокатило) Интересно, что завтра манки и Ливерпуль в старте нарисуют?)
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Они просто АПЛ брать будут
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здрасте приехали
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Чемберс Холдинг норм дуэт связок был бы, но Эмери решит, конечно же, по-другому, а по краям Бельерин и Тирни-имба
Мартинелли хорош, но в основу ему не пробиться все равно
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