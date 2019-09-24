"Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги от команды четвертого дивизиона

Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Лиги. Не обошлось без сенсации.

Главной и, пожалуй, единственной сенсацией этого вечера стал вылет из турнира "Тоттенхэма", который в серии пенальти уступил "Колчестеру" из Лиги Два после 90 минут без голов.



В то же время "Арсенал", "Манчестер Сити", "Лестер", "Саутгемптон", "Эвертон" и "Уотфорд" добились побед над соперниками ниже рангом и прошли дальше.



"Арсенал" — "Ноттингем Форест" — 5:0 (1:0)



Голы: Мартинелли 31, 90, Холдинг 71, Уиллок 77, Нелсон 84.



"Арсенал": Мартинес, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Тирни (Беллерин 77), Уиллок, Торрейра, Нелсон, Озил (Себальос 71), Смит-Роу (Сака 45), Мартинелли.



"Колчестер" — "Тоттенхэм" — 0:0 (0:0) победа "Колчестера" в серии пенальти — 4:3



"Тоттенхэм": Гассанига, Уолкер-Питерс, Санчес, Танганга (Сон 66), Дэвис, Дайер, Ваньяма, Скипп (Ламела 78), Алли, Моура, Пэрротт (Эриксен 66).



"Лутон" — "Лестер" — 0:4 (0:2)



Голы: Грей 34, Джастин 44, Тилеманс 79, Ихеаначо 86.



"Лестер": Уорд, Джастин, Морган, Эванс, Фукс, Ндиди (Чоудури 77), Грей, Тилеманс, Прат, Олбрайтон, Перес (Ихеаначо 71).



"Портсмут" — "Саутгемптон" — 0:4 (0:2)



Голы: Ингс 21, 44, Соареш 77, Редмонд 86.



"Саутгемптон": Маккарти, Сореш, Йошида, Беднарек, Бертран, Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Ингс (Лонг 83), Обамфеми (Редмонд 72), Адамс.



"Престон" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:3)



Голы: Стерлинг 19, Жезус 35, Ледсон 42 (авт).



"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо (Менди 60), Гарсия, Харвуд-Беллис, Канселу, Гюндоган, Фоден, Давид Сильва (Бернабе 63), Бернарду Силва, Стерлинг (Махрез 73), Жезус.



"Шеффилд Уэнсдей" — "Эвертон" — 0:2 (0:2)



Голы: Калверт-Левин 6, 10.



"Эвертон": Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Динь, Дэвис, Дельф (Шнайдерлен 90), Ришарлисон (Уолкотт 67), Ивоби, Бернард (Сигурдссон 76), Калвер-Левин.



"Уотфорд" — "Суонси" — 2:1 (1:1)



Голы: Уэлбек 28, Перейра 79 — Сарридж 34.



"Уотфорд": Гомес, Мазина, Предль, Кабаселе, Янмат, Чалоба, Дукуре (Сарр 61), Уэлбек, Кина (Клеверли 56), Перейра, Грей (Деулофеу 77).



"Кроули" — "Стоук" — 1:1 (1:1) победа "Кроули" в серии пенальти — 5:3



Голы: Фергюсон 38 — Вокс 23.