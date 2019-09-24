"Юнайтед" задумывается о покупке Манджукича или Дембеле в январе

Марио Манджукич "Манчестер Юнайтед" готов выйти на трансферный рынок в январе для приобретения нападающего и уже приметил двух игроков на проблемную позицию.

Начало нового сезона дало главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру немало поводов пожалеть о своем решении избавиться от Ромелу Лукаку с Алексисом Санчесом без приглашения другого нападающего.

Ставка Сульшера на Маркуса Рэшфорда, Мейсона Гринвуда и Антони Мартиаля себя пока не оправдывает. Талантливая молодежь "Юнайтед" нестабильна и вдобавок испытывает проблемы со здоровьем.

Как утверждает The Independent, на "Олд Траффорд" всерьез задумались о приглашении нападающего в зимнее трансферного окна. Среди кандидатур, которые рассматривают "дьяволы", называются Марио Манджукич из "Ювентуса" и Усман Дембеле из "Барселоны". Впрочем, последний оценивается более чем в 100 миллионов фунтов.


Метки Барселона, Дембеле, Манджукич, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 23:00

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