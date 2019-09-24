"Юнайтед" задумывается о покупке Манджукича или Дембеле в январе

"Манчестер Юнайтед" готов выйти на трансферный рынок в январе для приобретения нападающего и уже приметил двух игроков на проблемную позицию.

Начало нового сезона дало главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру немало поводов пожалеть о своем решении избавиться от Ромелу Лукаку с Алексисом Санчесом без приглашения другого нападающего.



Ставка Сульшера на Маркуса Рэшфорда, Мейсона Гринвуда и Антони Мартиаля себя пока не оправдывает. Талантливая молодежь "Юнайтед" нестабильна и вдобавок испытывает проблемы со здоровьем.



Как утверждает The Independent, на "Олд Траффорд" всерьез задумались о приглашении нападающего в зимнее трансферного окна. Среди кандидатур, которые рассматривают "дьяволы", называются Марио Манджукич из "Ювентуса" и Усман Дембеле из "Барселоны". Впрочем, последний оценивается более чем в 100 миллионов фунтов.