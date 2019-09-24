"Уэмбли" получил финал Лиги Чемпионов на свое 100-летие

УЕФА официально подтвердил, что финал Лиги Чемпионов 2023 года пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

Возможность принять главный матч элитного европейского соревнования стал своего рода подарком для "Уэмбли", который в 2023 году отметит свое 100-летие.



Отметим, что в недавнем прошлом "Уэмбли" уже дважды принимал финал Лиги Чемпионов — в 2011 и 2013 годах. Также здесь будут сыграны семь матчей Евро-2020, включая полуфинал и финал.



Вообще, это будет восьмой европейский финал для "Уэмбли". Ранее главный английский стадион, который после завершенной в 2007 году реконструкции вмещает 90 тысяч зрителей, также принимал финалы Кубка европейских чемпионов в 1963, 1968, 1971, 1978 и 1992 годах.



Еще УЕФА подтвердил, что финалы Лиги Чемпионов 2021 и 2022 годов пройдут в Санкт-Петербурге и Мюнхене, соответственно. А матч за Суперкубок Европы в 2021 году будет сыгран в Белфасте.