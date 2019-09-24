"Уэмбли" получил финал Лиги Чемпионов на свое 100-летие

Уэмбли УЕФА официально подтвердил, что финал Лиги Чемпионов 2023 года пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

Возможность принять главный матч элитного европейского соревнования стал своего рода подарком для "Уэмбли", который в 2023 году отметит свое 100-летие.

Отметим, что в недавнем прошлом "Уэмбли" уже дважды принимал финал Лиги Чемпионов — в 2011 и 2013 годах. Также здесь будут сыграны семь матчей Евро-2020, включая полуфинал и финал.

Вообще, это будет восьмой европейский финал для "Уэмбли". Ранее главный английский стадион, который после завершенной в 2007 году реконструкции вмещает 90 тысяч зрителей, также принимал финалы Кубка европейских чемпионов в 1963, 1968, 1971, 1978 и 1992 годах.

Еще УЕФА подтвердил, что финалы Лиги Чемпионов 2021 и 2022 годов пройдут в Санкт-Петербурге и Мюнхене, соответственно. А матч за Суперкубок Европы в 2021 году будет сыгран в Белфасте.


Метки Лига Чемпионов, стадионы, УЕФА, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 22:00

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  1. dom1no 24.09.2019 23:00 # dom1no
    Лфк как раз юбилейный 10 ый лч оформит

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  2. royal-arsenal 24.09.2019 22:32 # royal-arsenal
    саксонцы наротировали

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  3. thegodfather 24.09.2019 22:03 # thegodfather
    В Питере пить. В питере тире... Алкашня ватная

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