"Уэмбли" получил финал Лиги Чемпионов на свое 100-летие
УЕФА официально подтвердил, что финал Лиги Чемпионов 2023 года пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".
Возможность принять главный матч элитного европейского соревнования стал своего рода подарком для "Уэмбли", который в 2023 году отметит свое 100-летие.
Отметим, что в недавнем прошлом "Уэмбли" уже дважды принимал финал Лиги Чемпионов — в 2011 и 2013 годах. Также здесь будут сыграны семь матчей Евро-2020, включая полуфинал и финал.
Вообще, это будет восьмой европейский финал для "Уэмбли". Ранее главный английский стадион, который после завершенной в 2007 году реконструкции вмещает 90 тысяч зрителей, также принимал финалы Кубка европейских чемпионов в 1963, 1968, 1971, 1978 и 1992 годах.
Еще УЕФА подтвердил, что финалы Лиги Чемпионов 2021 и 2022 годов пройдут в Санкт-Петербурге и Мюнхене, соответственно. А матч за Суперкубок Европы в 2021 году будет сыгран в Белфасте.
24.09.2019 22:00
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