"Челси" потерял Эмерсона на несколько недель
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил о потере крайнего защитника Эмерсона Палмери минимум на четыре недели.
На старте нового сезона Эмерсон был основным игроком для Лэмпарда, выигрывая конкуренцию на позиции левого защитника у Маркоса Алонсо.
25-летний итальянец бразильского происхождения вышел в стартовом составе "синих" и на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", но был заменен уже на 15-й минуте.
У Эмерсона случился рецидив предыдущей травмы, и теперь он задержится в лазарете до матча против "Ньюкасла" 19 октября, как минимум.
"Эмерсон не вернется раньше следующего международного перерыва. Он пропустит несколько недель, потому что это рецидив, и мы должны быть немного осторожны с такими вещами", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
В матче с "Ливерпулем" "Челси" также потерял защитника Андреаса Кристенсена, который подвернул колено, однако сроки возвращения датчанина в строй Лэмпард назвать не смог.
24.09.2019 20:00
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Последние комментарии:
да что ж такое с травмами в этом сезоне, непруха
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не страшно, Алонсо сейчас будет крайне мотивирован, должен показать норм уровень
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херня, подтянут еще кого-нибудь из молодежки
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