"Челси" потерял Эмерсона на несколько недель

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил о потере крайнего защитника Эмерсона Палмери минимум на четыре недели.

На старте нового сезона Эмерсон был основным игроком для Лэмпарда, выигрывая конкуренцию на позиции левого защитника у Маркоса Алонсо.



25-летний итальянец бразильского происхождения вышел в стартовом составе "синих" и на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", но был заменен уже на 15-й минуте.



У Эмерсона случился рецидив предыдущей травмы, и теперь он задержится в лазарете до матча против "Ньюкасла" 19 октября, как минимум.



"Эмерсон не вернется раньше следующего международного перерыва. Он пропустит несколько недель, потому что это рецидив, и мы должны быть немного осторожны с такими вещами", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.



В матче с "Ливерпулем" "Челси" также потерял защитника Андреаса Кристенсена, который подвернул колено, однако сроки возвращения датчанина в строй Лэмпард назвать не смог.