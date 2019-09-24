"Челси" потерял Эмерсона на несколько недель

Эмерсон Палмери Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил о потере крайнего защитника Эмерсона Палмери минимум на четыре недели.

На старте нового сезона Эмерсон был основным игроком для Лэмпарда, выигрывая конкуренцию на позиции левого защитника у Маркоса Алонсо.

25-летний итальянец бразильского происхождения вышел в стартовом составе "синих" и на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", но был заменен уже на 15-й минуте.

У Эмерсона случился рецидив предыдущей травмы, и теперь он задержится в лазарете до матча против "Ньюкасла" 19 октября, как минимум.

"Эмерсон не вернется раньше следующего международного перерыва. Он пропустит несколько недель, потому что это рецидив, и мы должны быть немного осторожны с такими вещами", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

В матче с "Ливерпулем" "Челси" также потерял защитника Андреаса Кристенсена, который подвернул колено, однако сроки возвращения датчанина в строй Лэмпард назвать не смог.


Метки Палмери, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2019 20:00

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  1. funkyfresh 24.09.2019 20:13 # funkyfresh
    да что ж такое с травмами в этом сезоне, непруха

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  2. stamford-bridge 24.09.2019 20:12 # stamford-bridge
    не страшно, Алонсо сейчас будет крайне мотивирован, должен показать норм уровень

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  3. ssa 24.09.2019 20:03 # ssa
    херня, подтянут еще кого-нибудь из молодежки

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